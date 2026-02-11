Καιρός: Τσικνοπέμπτη με βροχές και καταιγίδες – Έρχονται δυο κύματα κακοκαιρίας

Βροχερός θα είναι ο καιρός αύριο Τσικνοπέμπτη (12.02.2026) με καταιγίδες σε όλη τη χώρα, αφού δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να «χτυπήσουν» και να διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή. Παράλληλα η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων ενώ σε «κόκκινο συναγερμό» έχει τεθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι καταιγίδες προβλέπονται το πρωί της Τσικνοπέμπτης στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και ισχυρές θα είναι στην ανατολική νησιωτική χώρα κυρίως το πρωί, ωστόσο θα συνεχίσει να βρέχει κατά διαστήματα όλη την ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα κυλήσει με νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά.

Η πρώτη φάση κακοκαιρίας οριοθετείται χρονικά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και θα απασχολήσει περιοχές της χώρας που βλέπουν στο Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι ήπιος και με διαστήματα ηλιοφάνειας. Χιόνια αναμένονται στα ορεινά της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα είναι σε υψηλά για την εποχή επίπεδα φτάνοντας στους 20 βαθμούς Κελσίου. Από την Παρασκευή αναμένονται ισχυροί άνεμοι των 7 και 8 μποφόρ.

Θα υπάρξει πρόσκαιρο διάλειμμα κυρίως στα κεντρικά τμήματα της χώρας. Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να «χτυπήσει» από το Σαββατοκύριακο και θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα. Ωστόσο εκ νέου επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά, με ισχυρές καταιγίδες το βράδυ στο Ιόνιο, στην δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Η θερμοκρασία σε άνοδο, θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 17 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια, 18-19 στα ανατολικά ηπειρωτικά και έως 20 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στο νότιο Αιγαίο. Νοτιοδυτικοί οι άνεμοι στα πελάγη 5-7 μποφόρ, με ενίσχυση το βράδυ στο νότιο Ιόνιο και στο νότιο Αιγαίο στα 8 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται βροχές ασθενούς ως και μέτριας έντασης το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12-19 βαθμούς, με δυτικούς ανέμους 5-6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις και βροχές το βράδυ, πιθανόν να βρέξει λίγο τοπικά και το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-15 βαθμούς και οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους σε εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Την Παρασκευή στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, και στην Κρήτη αναμένονται βροχές και το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο καταιγίδες. Ο καιρός από το απόγευμα θα αρχίσει να βελτιώνεται, πλην του ανατολικού Αιγαίου όπου προβλέπονται τοπικές βροχές το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε παροδικές νεφώσεις. Έως 15-18 βαθμούς οι μέγιστες θερμοκρασίες και οι άνεμοι δυτικοί στα πελάγη 5-6, στα νότια θαλάσσια τμήματα 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Το Σάββατο προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια κατά περιόδους ασθενείς βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά από το μεσημέρι και στη συνέχεια. Σε άνοδο η θερμοκρασία θα φτάσει σε περισσότερο ανοιξιάτικα επίπεδα έως 17 στα βόρεια, 20 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και έως 22 στην Κρήτη. Νότιοι οι άνεμοι 4-6 μποφόρ, με σταδιακή ενίσχυση το βράδυ στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και 7-8 στο Ιόνιο.

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές προβλέπεται να επηρεάσουν τον καιρό της χώρας μας, η πρώτη από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη 11-02-2026 έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 12-02-2026 και η δεύτερη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

1.Από την πρώτη διαταραχή (από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη 11-02-2026 έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 12-02-2026) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη έως και τις πρώτες ώρες της Πέμπτης στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

2. Από τη δεύτερη διαταραχή (από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.

Σε «Red Code» η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σε κατάσταση κινητοποίησης “Red Code” τέθηκε από σήμερα έως και την Παρασκευή 13.02.2026 η Περιφέρεια Πελοποννήσου λόγω της επιδείνωσης του καιρού.

Ειδικότερα, η γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα έως και την Παρασκευή 13.02.2026 την Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Δείτε live την πορεία του καιρού

Πρόγνωση για αύριο Τσικνοπέμπτη (12/02)

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από αργά το απόγευμα και στο ανατολικό Αιγαίο και μέχρι και τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις νοτίους νοτιοδυτικούς ανέμους.

Άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα νότια και στο ανατολικό Αιγαίο στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς περίπου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στην αρχή της ημέρας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και τα παράκτια ηπειρωτικά) και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρες. Πρόσκαιρη βελτίωση αναμένεται τις μεσημβρινές κυρίως ώρες, αλλά το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά τόπους στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από αργά το απόγευμα θα είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου τοπικά ισχυρές καταιγίδες, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην αρχή της ημέρας και ξανά από το βράδυ.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά το πρωί 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές έως και τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα νότια πρόσκαιρα έως και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Αρχικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, από το πρωί όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 οι οποίοι βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Παρασκευή (13/02)

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι ισχυρά στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και στη Θράκη.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 18 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Σάββατο (14/02)

Στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα όπου τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και τη νύχτα στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές.

Πρόγνωση για Κυριακή (15/02)

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση των φαινομένων στα ανατολικά ηπειρωτικά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιoχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

Πρόγνωση για Δευτέρα (16/02)

Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου, του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.