Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και άνεμοι 9 μποφόρ για 48 ώρες – Επίμονη κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 6 Ιανουαρίου 2026, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας, φαινόμενα τα οποία θα διατηρηθούν έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό, οι βροχές δεν θα χαρακτηρίζονται μόνο από μεγάλη ένταση, αλλά και από μεγάλη διάρκεια, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για πλημμύρες.

Σε αρκετές περιοχές οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 έως 9 μποφόρ.

Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα:

Τρίτη 06/01/2026

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου, κυρίως σε Κέρκυρα, Λευκάδα και Κεφαλονιά

στην Ήπειρο, με έμφαση στις περιοχές Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας και στα δυτικά τμήματα των Ιωαννίνων

στη δυτική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες, όπου έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση

Τετάρτη 07/01/2026

Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν:

στα νησιά του Ιονίου

στην Ήπειρο

στη δυτική Στερεά Ελλάδα

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η εξέλιξη του καιρού θα παρακολουθείται στενά, ενώ συνιστάται η τακτική ενημέρωση από τις επίσημες μετεωρολογικές ανακοινώσεις.