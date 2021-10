Οι εικόνες είναι πραγματικά ασύλληπτες, με ένα λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Βούλα να εγκλωβίζεται στην παλαιά Λεωφόρο Ποσειδώνος και πλέον… ίσα που φαίνεται το πάνω μέρος του, καθώς η στάθμη του νερού ολοένα και ανεβαίνει όσο η κακοκαιρία «Μπάλλος» μαίνεται.

Στο συγκεκριμένο σημείο υπήρξαν πολλά προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας, με τα νερά να φτάνουν σε αρκετά μεγάλο ύψος, ενώ έκλεισε για κάποιες ώρες και η κυκλοφορία.

Τα νερά που συγκεντρώθηκαν ήταν αρκετά, «βυθίζοντας» μέχρι τη μέση το λεωφορείο, ωστόσο οι επιβάτες πρόλαβαν να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Passengers wade through high water as they evacuate a bus stuck in a flooded underpass in southern Athens, Thursday, Oct. 14, 2021. Storms have been battering the Greek capital and other parts of southern Greece, causing traffic disruption and some road closures. pic.twitter.com/jGVcnTvGFo