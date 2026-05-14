Ελλάδα

Εξαφανίστηκε 46χρονη από την Βικτώρια Αττικής – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Η Σμυλιανή Ελένη, έχει ύψος 1.65 μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, έχει τατουάζ στο εσωτερικό αριστερό της μπράτσο και στον αριστερό καρπό και σκουλαρίκι στη μύτη και στα χείλη
Εξαφάνιση
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 46χρονης από την Βικτώρια Αττικής, για την οποία το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα (14.05.2026).

Η εξαφάνιση της Ελένης Σμυλιανή από την περιοχή της Βικτώριας, σημειώθηκε στις 9 Μαΐου. Σύμφωνα ανακοίνωση, η 46χρονη έχει ύψος 1.65 μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε, ενώ έχει τατουάζ στο εσωτερικό αριστερό της μπράτσο και στον αριστερό καρπό. Επιπλέον, έχει σκουλαρίκι στη μύτη και στα χείλη.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 9 Μαΐου 2026, εξαφανίστηκε η Σμυλιανή Ελένη, 46 ετών από την περιοχή της Βικτώριας στην Αττική. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 14/5/2026 για την εξαφάνιση της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Σμυλιανή Ελένη, έχει ύψος 1.65 μ., κανονικό βάρος ,έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Έχει τατουάζ στο εσωτερικό αριστερό της μπράτσο και στον αριστερό καρπό. Επιπλέον, έχει σκουλαρίκι στη μύτη και στα χείλη.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
131
127
109
104
83
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Περιστέρι: «Τους δίναμε ρούχα αλλά φορούσαν τα ίδια βρώμικα και σκισμένα» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τα 6 παιδιά που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες
«Αυτά τα παιδάκια σίγουρα θα έχουν πάθει καμιά πνευμονία. Ήταν ανατριχιαστική κατάσταση» λέει ο διευθυντής του σχολείου των παιδιών της οικογένειας
Το σπίτι τρώγλη στο Περιστέρι
Data.gov.gr: Η νέα εθνική πύλη ανοικτών δεδομένων φιλοδοξεί να αλλάξει το ψηφιακό αποτύπωμα της χώρας – «Είναι πλούτος, πρέπει να κατανοήσουμε την αξία τους»
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου την χαρακτήρισε «πολύ μεγάλη στιγμή», υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη χωρίς ανοικτά δεδομένα»
Δημήτρης Παπαστεργίου
Newsit logo
Newsit logo