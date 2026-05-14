Εξαφανίστηκε 46χρονη από την Βικτώρια Αττικής – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 46χρονης από την Βικτώρια Αττικής, για την οποία το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα (14.05.2026).

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 9 Μαΐου 2026, εξαφανίστηκε η Σμυλιανή Ελένη, 46 ετών από την περιοχή της Βικτώριας στην Αττική. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 14/5/2026 για την εξαφάνιση της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Σμυλιανή Ελένη, έχει ύψος 1.65 μ., κανονικό βάρος ,έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Έχει τατουάζ στο εσωτερικό αριστερό της μπράτσο και στον αριστερό καρπό. Επιπλέον, έχει σκουλαρίκι στη μύτη και στα χείλη.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app