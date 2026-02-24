Ελλάδα

Καισαριανή: Τρεις Έλληνες Εβραίοι ανάμεσα στους 200 εκτελεσθέντες

Ανακοίνωση από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ)
To μνημείο στην Καισαριανή
To μνημείο στην Καισαριανή / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος ανακοίνωσε ότι τρεις Έλληνες Εβραίοι περιλαμβάνονται στη λίστα των 200 αντιστασιακών που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής το 1944.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, πρόκειται για τους Καράσσο Μωυσή (Θεσσαλονίκη), έμπορο ή υποδηματεργάτη και στέλεχος του ΚΚΕ, ο οποίος είχε εξοριστεί στην Ανάφη, τον Περαχιά Ανρί (Θεσσαλονίκη), εργάτη και μαρξιστή του μεσοπολέμου, εκδότη της εφημερίδας «Προλετάριος» σε ελληνικά και λαντίνο (ισπανοεβραϊκά) και πρώην εξόριστο στην Ακροναυπλία και τον Εζρατή Αλμπέρτο (Θεσσαλονίκη), τσαγκάρη και πρώην έγκλειστο στην Ακροναυπλία.

Σύμφωνα με το ΚΙΣΕ, οι τρεις αυτοί ήταν μέλη του ευρύτερου κύματος Ελλήνων Εβραίων που συμμετείχαν στην αντίσταση κατά του φασισμού και του ναζισμού, είτε υπηρετώντας στον ελληνικό στρατό στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο είτε εντασσόμενοι στην Εθνική Αντίσταση κατά της γερμανικής κατοχής.

Η ανακοίνωση τονίζει ότι η ιστορική μνήμη των 200 εκτελεσθέντων αναζωπυρώνεται μέσω φωτογραφιών που δημοσιεύτηκαν και πρόκειται να ενταχθούν στο αρχειακό υλικό που τεκμηριώνει τις ναζιστικές θηριωδίες στην Ελλάδα.

Το ΚΙΣΕ χαιρετίζει την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να περιέλθει το φωτογραφικό αρχείο στην κυριότητα του Δημοσίου, επισημαίνοντας ότι αυτό θα ενισχύσει την έρευνα και θα διατηρήσει τη μνήμη ώστε να προωθηθεί η αξία της ελευθερίας απέναντι στη μισαλλοδοξία και τον ολοκληρωτισμό.

Ελλάδα
