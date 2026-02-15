Καισαριανή: Βανδάλισαν το μνημείο των 200 εκτελεσθέντων μετά την αποκάλυψη των ιστορικών φωτογραφιών – «Η ιστορική μνήμη δε σβήνει»

Ένα πρωτοφανές και οργιστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καισαριανή, όπου άγνωστοι προκάλεσαν βανδαλισμούς στο μνημείο των 200 αντιστασιακών, μόλις λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση ιστορικών φωτογραφιών.

Σε ανακοίνωσή της, η δημοτική αρχή Καισαριανής καταδικάζει τις ζημιές που έγιναν στο μνημείο και ειδικότερα στη μαρμάρινη πλάκα στο μνημείο για την εκτέλεση της Πρωτομαγιάς του 1944.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Καισαριανής

«Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει τις υλικές φθορές που προκλήθηκαν στο Μνημείο των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, στη μοναδική μαρμάρινη πλάκα που ανέφερε το γεγονός της εκτέλεσης την Πρωτομαγιά του 1944.

Η κίνηση αυτή έγινε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση των ιστορικών φωτογραφιών που έχουν προκαλέσει ρίγος συγκίνησης για την ηρωική παλικαρίσια στάση των 200 κομμουνιστών ηρώων οι οποίοι στάθηκαν όρθιοι στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Η ιστορική μνήμη δε σβήνει όσο κι αν ενοχλεί κάποιους! Η Δημοτική Αρχή θα προβεί στην αποκατάσταση των φθορών και θα πρωτοστατήσει με όλες της τις δυνάμεις στην ανάδειξη και αναβάθμιση του ιστορικού αυτού τόπου, κόντρα σε όλους όσους εμποδίζουν την απόδοση της ιστορικής μνήμης».

Νωρίτερα, φωτογραφίες ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 βλέπουν το φως της δημοσιότητας, 82 χρόνια μετά.

Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε εικόνες από την αιματηρή Πρωτομαγιά όταν εκτελέστηκαν οι 200 αντιστασιακοί στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Εφόσον αποδειχθούν αυθεντικές οι φωτογραφίες αυτές, αποτελούν ένα σημαντικό οπτικό τεκμήριο ενός από τα πιο «μαύρα» κεφάλαια της γερμανικής Κατοχής.