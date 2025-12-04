Κακαιρία Byron – Τσατραφύλλιας: Οι 2 κόκκινες ζώνες και ο κίνδυνος για «fast floods» στην Αττική – Πιο δύσκολη μέρα η Παρασκευή

Για δύσκολες καταστάσεις από την κακοκαιρία Byron και για δυο ζώνες επικινδυνότητας προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλιας.

Οι βροχές από την κακοκαρία Byron έχουν εξαπλωθεί στο 60% της χώρας και σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια αύριο θα είναι η πιο δύσκολή ημέρα, καθώς σε κάποιες περιοχές θα έχει ακραία χαρακτηριστικά και δυνητικά θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο μετεωρολόγος δεν κρύβει την ανησυχία του για την Αττική, καιώς υπάρχει κίνδυνος για fast floods, ενώ από σήμερα το βράδυ και αύριο ενισχύονται οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο σε θυελλώδεις, δημιουργώντας ραγδαίες βροχο-θύελλες.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

“Επελαύνει η κακοκαιρία “BYRON” στο 60% της χώρας με ισχυρές καταιγίδες και βροχο-θύελλες…”

Με στρωτές βροχές προς το παρών κυλάει η σημερινή ημέρα ωστόσο από το απόγευμα και κυρίως, αύριο Παρασκευή που είναι η πιο δύσκολή ημέρα, η κακοκαιρία σε κάποιες περιοχές θα έχει ακραία χαρακτηριστικά και δυνητικά θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχω επιλέξει δύο ζώνες επικινδυνότητας που φαίνονται στους δύο χάρτες.

Πρώτη ζώνη : Χαλκιδική-Ημαθία-Πιερία-Θεσσαλονίκη-Θεσσαλία-Σποράδες-ανατολικό Αιγαίο -Δωδεκάνησα-Αττική-Βοιωτία

Δεύτερη Ζώνη : δυτική και νότια Πελοπόννησος, Κυκλάδες .νότια Κρήτη.

Αττική : Επηρεάζεται από σήμερα το βράδυ μέχρι την Παρασκευή το πρωί .Τα δυτικά και νότια πρόαστια κυρίως. Κίνδυνος για fast floods! Μπορεί να ξεπεράσουμε τα 50 mm.

Από σήμερα το βράδυ και αύριο ενισχύονται οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο σε θυελλώδεις, δημιουργώντας ραγδαίες βροχο-θύελλες.

Μεγάλος κίνδυνος για τους αγρότες μας που παραμένουν εκτεθειμένοι στους δρόμους, από σήμερα το βράδυ και αύριο, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία».

Κολυδάς: Σε ανατολικά και νοτιοανατολικά τα μεγαλύτερα ποσοστά βροχής

Στην πορεία της κακοκαιρίας αναφέρθηκε με ανάρτησή του και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημειώνοντας ότι τα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας δέχονται τα μεγαλύτερα ποσά βροχής. Η Αττική το διήμερο θα δεχτεί περίπου 50 με 60 mm βροχής χωρίς όμως να αποκλείονται υψηλότερες τιμές.

Η ανάρτηση Κολυδά

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ

1. Παρατηρούμε ότι ουσιαστικά δεν προβλέπονται σημαντικές αλλαγές .

2. Ο αθροιστικός υετός δείχνει ότι τα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας δέχονται τα μεγαλύτερα ποσά βροχής μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο, με πολλαπλά περάσματα υετοφόρων συστημάτων. Οι τιμές ξεπερνούν τοπικά τα 120–150 mm, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η ορογραφία ενισχύει τον υετό και όπου υπάρχουν ισχυρές συγκλίσεις των αερίων μαζών.

3. Η Αττική δείχνει το διήμερο να δέχεται περί τα 50 με 60 mm χωρίς όμως να αποκλείονται υψηλότερες τιμές με βάση άλλα προγνωστικά μοντέλα. Στην πορεία της ημέρας θα έχουμε περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία.



4. Κοντά σας σε λίγο με αναλυτικό άρθρο για την εξέλιξη του καιρού, καθώς και στα Δελτία του Σταρ».