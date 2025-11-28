Κακοκαιρία Adel: Φάληρο, Άλιμος και Κηφισιά οι 3 «πρωταθλήτριες» περιοχές στις οποίες έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Παρέλυσε ολόκληρη η Αττική από το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel, την Παρασκευή (28.11.2025). Πτώσεις δέντρων, πλημμυρισμένοι δρόμοι και φερτά υλικά σε σημεία που διέκοπταν την κυκλοφορία των οχημάτων, είναι μερικές από τις επιπτώσεις των σφοδρές βροχών και των συνεχόμενων καταιγίδων. Ωστόσο, οι «πρωταθλήτριες» περιοχές φαίνεται πως είναι Φάληρο, Άλιμος και Κηφισιά.

Αν και σε όλη την Αττική εκδηλώθηκαν βροχές και καταιγίδες, αυτές τις 3 περιοχές επηρεάστηκαν περισσότερο από την κακοκαιρία καθώς έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr έως σήμερα στις 09:00 το πρωί, στο Φάληρο έπεσαν 52 χιλιοστά βροχής ενώ σε Άλιμο και Κηφισιά 50.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Στον σχετικό χάρτη, αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 9:00 το πρωί, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στην ευρύτερη περιοχή Αττικής Βοιωτίας και Εύβοιας.

Σε Red Code 9 περιοχές

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε εκ νέου σήμερα ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, με θέμα την κακοκαιρία για σήμερα Παρασκευή 28/11/2025 και αύριο Σάββατο 29/11/2025.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Σήμερα, Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο θα είναι τοπικά έντονα μέχρι και το μεσημέρι. Αυξημένη προσοχή χρειάζεται στις Κυκλάδες και την Κρήτη γιατί και εκεί θα εκδηλωθούν καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές.

2) Το Σάββατο ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα).

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 6 που εκδόθηκε την Τρίτη (25-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα συνεχίζει να επηρεάζει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο (29-11-25) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα