Κακοκαιρία Adel: Κατολισθήσεις στα Τζουμέρκα, χαλάζι και πλημμύρες σε Αργολίδα, Λακωνία και Κεφαλονιά – Εικόνες χάους

Με σφοδρότητα χτύπησε η κακοκαιρία Adel την Αττική, τη δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου και την Πελοπόννησο, από το πρωί της Παρασκευής (28.11.25).

Η κακοκαιρία Adel σάρωσε με μεγάλο όγκο νερού την Αττική ενώ αταρρακτώδεις βροχές και χαλάζι, θέτουν σε «κόκκινο συναγερμό» το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Τα προβλήματα παραμένουν από τις κατολισθήσεις που προκάλεσε η κακοκαιρία στα Τζουμέρκα.

Χαλάζι έπεσε λόγω της κακοκαιρίας σε Αργολίδα και Κεφαλονιά ενώ ζημιές από τις πλημμύρες έχουν καταγραφεί σε Αργολίδα και Λακωνία.

Στο Πόρτο Χέλι πλημμύρισαν οι δρόμοι από την καταρρακτώδη βροχή στο Πόρτο Χέλι τη νύχτα της Πέμπτης.

Στο Ναύπλιο σημειώθηκε ισχυρή καταιγίδα τη νύχτα της Πέμπτης με δεκάδες κεραυνούς.

Στον δήμο Ευρώτα στη Λακωνία έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και χωράφια ενώ σύμφωνα με το spartanews.gr οι τοπικές Αρχές έχουν προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της περιοχής.

Εντυπωσιακές εικόνες από τη χαλαζόπτωση στη Μονεμβασιά.

Ζημιές από το χαλάζι και τη βροχή στο Κρανίδι Αργολίδας.

Χαλαζόπτωση είχαμε από το πρωί της Παρασκευής και στην Κεφαλονιά.

Τέλος, στην Ιεράπετρα δημιουργήθηκε υδροστρόβιλος.