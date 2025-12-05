Κακοκαιρία Byron: Δέντρο καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο

Τα χειρότερα γλίτωσε ένας οδηγός αυτοκινήτου στο Παλαιό Φάληρο όταν λόγω της κακοκαιρίας Byron δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, στις 09:20 το πρωί της Παρασκευής (5.12.25).

Η πτώση του δέντρου προκλήθηκε από την ισχυρή βροχόπτωση λόγω της κακοκαιρίας Byron που έπληξε με σφοδρότητα την Αττική και άλλες περιοχές της χώρας.

Το πεύκο που έπεσε στο Παλαιό Φάληρο καταπλάκωσε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο προκαλώντας του μεγάλες ζημιές ενώ τμήμα του κάλυψε και ένα ακόμα σταθμευμένο ΙΧ.

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤΝews ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε βγει από το ΙΧ του τρία λεπτά πριν το δέντρο καταπλακώσει το όχημά του.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβέστες, προκειμένου να κόψουν το δέντρο με αλυσοπρίονα.