Κακοκαιρία Byron: Δέντρο καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο

Όπως δήλωσε ο οδηγός είχε βγει από το ΙΧ του τρία λεπτά πριν το δέντρο καταπλακώσει το όχημά του
Κακοκαιρία Byron
Το τεράστιο δέντρο καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Τα χειρότερα γλίτωσε ένας οδηγός αυτοκινήτου στο Παλαιό Φάληρο όταν λόγω της κακοκαιρίας Byron δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, στις 09:20 το πρωί της Παρασκευής (5.12.25). 

Η πτώση του δέντρου προκλήθηκε από την ισχυρή βροχόπτωση λόγω της κακοκαιρίας Byron που έπληξε με σφοδρότητα την Αττική και άλλες περιοχές της χώρας.

Το πεύκο που έπεσε στο Παλαιό Φάληρο καταπλάκωσε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο προκαλώντας του μεγάλες ζημιές ενώ τμήμα του κάλυψε και ένα ακόμα σταθμευμένο ΙΧ.

Κακοκαιρία Byron
To δέντρο έχει καλύψει πλήρως το ένα αυτοκίνητο / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Κακοκαιρία Byron
Το δέντρο που ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω σε δύο αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο
Κάτοικοι της περιοχής δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν το δέντρο να πέφτει πάνω στα ΙΧ
Κάτοικοι της περιοχής δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν το δέντρο να πέφτει πάνω στα ΙΧ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤΝews ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε βγει από το ΙΧ του τρία λεπτά πριν το δέντρο καταπλακώσει το όχημά του.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβέστες, προκειμένου να κόψουν το δέντρο με αλυσοπρίονα.

Ελλάδα
