Κακοκαιρία Byron: Διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή του Μετς

Προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Byron στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Μετς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση λόγω της κακοκαιρίας Byron στην οδό Ευγένιου Βουλγάρεως, από το ύψος της οδού Αριστονίκου στο ρεύμα προς Αναπαύσεως υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας.

Πολλοί πάντως δρόμοι σε όλη τη χώρα έχουν κλείσει από την κακοκαιρία. Η παλαιά εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου είναι ήδη κλειστή λόγω συσσώρευσης τεράστιας ποσότητας νερού ενώ απροσπέλαστοι από την κίνηση είναι Αττική Οδός, κέντρο της Αθήνας, Κηφισός και Ποσειδώνος κα.

Η τροχαία προχωρά σταδιακά σε κλείσιμο των δρόμων για την ασφάλεια των πολιτών καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες που έφερε η κακοκαιρία Byron έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα. Στη νέα εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα, από το ύψος των διοδίων Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Φερτά υλικά και «λίμνες» που σχηματίστηκαν προκαλούν σοβαρό πρόβλημα στον κίνηση.

Διακοπές κυκλοφορίας υπάρχουν και στους εξής δρόμους σύμφωνα με την τροχαία:

1) Εθνική Οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης

2) Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας

3) Οδoς Ήμερου Πεύκου από το ύψος της από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή των Σπάτων

4) Από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων

4) Λ. Δημοκρατίας από το της Οδού Ακτής Ιωνίας έως την Οδό Γρ. Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου

5) Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου