Κακοκαιρία Byron: Από μία λωρίδα η κυκλοφορία στη νέα εθνική Αθηνών – Κορίνθου – Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει

«Παγίδες νερού» θυμίζουν οι περισσότεροι δρόμοι στη χώρα μας από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron. Η παλαιά εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου είναι ήδη κλειστή λόγω συσσώρευσης τεράστιας ποσότητας νερού ενώ απροσπέλαστοι από την κίνηση είναι Αττική Οδός, κέντρο της Αθήνας, Κηφισός και Ποσειδώνος κα.

Η τροχαία προχωρά σταδιακά σε κλείσιμο των δρόμων για την ασφάλεια των πολιτών καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες που έφερε η κακοκαιρία Byron έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα. Στη νέα εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα, από το ύψος των διοδίων Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Φερτά υλικά και «λίμνες» που σχηματίστηκαν προκαλούν σοβαρό πρόβλημα στον κίνηση.

Όσον αφορά την Αττική Οδό, οι οδηγοί έχουν τραβήξει χειρόφρενο στο ρεύμα προς Ελευσίνα από την έξοδο Ηρακλείου, καθώς νωρίτερα έκλεισε η έξοδος της Μεταμόρφωσης.

Στην Αθηνών Λαμίας υπάρχει κίνηση από Πέτρου Ράλλη έως Αχαρνών. Μποτιλιάρισμα και σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Κηφισίας, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Λ. Συγγρού, Σταδίου, Βασ. Αμαλίας, Λ. Ηλιουπόλεως, λιμάνι Πειραιά, Ποσειδώνος και Σχιστού.

Διακοπές κυκλοφορίας υπάρχουν και στους εξής δρόμους σύμφωνα με την τροχαία:

1)Εθνική Οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης

2)Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας

3)Οδoς Ήμερου Πεύκου από το ύψος της από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή των Σπάτων

4) Από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων

4) Λ. Δημοκρατίας από το της Οδού Ακτής Ιωνίας έως την Οδό Γρ. Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου

5) Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου

Παγίδες θυμίζουν και Μεσογείων, Φειδιππίδου, Αλεξάνδρας, κέντρο της Αθήνας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.