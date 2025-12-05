Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κακοκαιρία Byron: Από μία λωρίδα η κυκλοφορία στη νέα εθνική Αθηνών – Κορίνθου – Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει

Κλειστή η έξοδος της Μεταμόρφωσης στην Εθνική Αθηνών - Λαμίας - Φερτά υλικά και «λίμνες» που σχηματίστηκαν έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους δρόμους
Βροχή
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

«Παγίδες νερού» θυμίζουν οι περισσότεροι δρόμοι στη χώρα μας από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron. Η παλαιά εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου είναι ήδη κλειστή λόγω συσσώρευσης τεράστιας ποσότητας νερού ενώ απροσπέλαστοι από την κίνηση είναι Αττική Οδός, κέντρο της Αθήνας, Κηφισός και Ποσειδώνος κα.

Η τροχαία προχωρά σταδιακά σε κλείσιμο των δρόμων για την ασφάλεια των πολιτών καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες που έφερε η κακοκαιρία Byron έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα. Στη νέα εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα, από το ύψος των διοδίων Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Φερτά υλικά και «λίμνες» που σχηματίστηκαν προκαλούν σοβαρό πρόβλημα στον κίνηση.

Όσον αφορά την Αττική Οδό, οι οδηγοί έχουν τραβήξει χειρόφρενο στο ρεύμα προς Ελευσίνα από την έξοδο Ηρακλείου, καθώς νωρίτερα έκλεισε η έξοδος της Μεταμόρφωσης.

Δείτε στο live του newsit.gr όλα όσα γίνονται στην χώρα από την κακοκαιρία Byron.

Στην Αθηνών Λαμίας υπάρχει κίνηση από Πέτρου Ράλλη έως Αχαρνών. Μποτιλιάρισμα και σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Κηφισίας, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Λ. Συγγρού, Σταδίου, Βασ. Αμαλίας, Λ. Ηλιουπόλεως, λιμάνι Πειραιά, Ποσειδώνος και Σχιστού.

Διακοπές κυκλοφορίας υπάρχουν και στους εξής δρόμους σύμφωνα με την τροχαία:

1)Εθνική Οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης

2)Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας

3)Οδoς Ήμερου Πεύκου από το ύψος της από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή των Σπάτων

4) Από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων

4) Λ. Δημοκρατίας από το της Οδού Ακτής Ιωνίας έως την Οδό Γρ. Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου

5) Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου

Παγίδες θυμίζουν και Μεσογείων, Φειδιππίδου, Αλεξάνδρας, κέντρο της Αθήνας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
220
141
141
103
102
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αυξάνουν την πίεση οι αγρότες: Νέα μπλόκα σε «Πράσινα Φανάρια» και κόμβο Δερβενίου - Πάνω από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους
Μέσα στις επόμενες ημέρες, οι αγρότες θα έχουν καταφέρει να κλείσουν 19 σημεία - Αναλυτικός χάρτης για τις κινητοποιήσεις σε κεντρική και δυτική Μακεδονία
Αγρότες
Newsit logo
Newsit logo