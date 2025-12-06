Κακοκαιρία Byron: Εικόνες απόλυτης καταστροφής μετά την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα στη Λάρισα

Η κακοκαιρία Byron άφησε πίσω της μεγάλες πλημμύρες, αφού μέσα σε λίγες ώρες έπεσε μεγάλος όγκος βροχής με αποτέλεσμα ο ποταμός Ενιπέας να υπερχειλίσει προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στη Λάρισα.

Δύσκολη είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται στον Δομοκό και στα χωριά από βρίσκονται στα όρια με τη Λάρισα και την Καρδίτσα καθώς πλημμύρισε ο Ενιπέας και φούσκωσαν ρέματα μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας. Η κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου έχει διακοπεί ενώ, έχει διακοπεί και η σιδηροδρομική συγκοινωνία Αθηνών – Θεσσαλονίκης επειδή οι σιδηροδρομικές γραμμές έχουν καλυφθεί από νερά.

Ο κάμπος και οι επαρχιακοί δρόμοι πλημμύρισαν και πάλι στο δήμο της Βόρειας Φθιώτιδας.

Πλημμύρισαν οι υποδομές της σιδηροδρομικής διάβασης εξαιτίας της υπερχείλισης του Ενιπέα, με διακοπή της σύνδεσης Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

Η Hellenic Train ανέστειλε το Σάββατο και μέχρι νεωτέρας την κυκλοφορία των τρένων στη γραμμή Λάρισα – Λιανοκλάδι, έπειτα από την κακοκαιρία και τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα και επηρέασαν το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Το μέτρο ελήφθη κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής, όπως αναφέρει η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της, λόγω της κακοκαιρίας.

Δύο αμαξοστοιχίες InterCity επηρεάστηκαν άμεσα. Η IC51, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Αθήνα με 280 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε στον σταθμό της Λάρισας, ενώ η IC50, που είχε αναχωρήσει από Αθήνα με 350 επιβάτες, σταμάτησε στο Λιανοκλάδι.

Το τοπικό οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί σε πολλά σημεία, έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία και λαμβάνονται μέτρα και από τον δήμο Δομοκού αλλά και από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στην περιοχή υπάρχει ύφεση των καιρικών φαινομένων γεγονός που επιτρέπει την παρέμβαση με μηχανήματα.

«Κόπηκε» στη μέση το Ευύδριο Φαρσάλων

Στη μέση «κόπηκε» το Ευύδριο Φαρσάλων καθώς, λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα, απαγορεύτηκε η χρήση της γέφυρας που ενώνει το Μεγάλο Ευύδριο με το Μικρό Ευύδριο.

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής είναι ανάστατοι -καθώς η βροχή συνεχίζεται- και επισημαίνουν ότι έπρεπε να έχουν ληφθεί μέτρα, όπως ο καθαρισμός της κοίτης του Ενιπέα.

«Στα ίδια έργα θεατές, ξανά τα ίδια, πάλι πλημμύρα. Έργο δεν έχουν κάνει εδώ και 2-3 χρόνια, ούτε την κοίτη του ποταμού δεν έχουν καθαρίσει. Έκαναν έναν αντλιοστάσιο και ούτε αυτό δουλεύει. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ας κάνουν κάτι να μας βοηθήσουν, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση κάθε τρεις και λίγο» σημειώνει κάτοικος.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα, λόγω της υπερχείλισης, εστάλη μήνυμα του 112 με το οποίο ζητήθηκε η άμεση απομάκρυνση των κατοίκων της Υπέρειας προς την πόλη των Φαρσάλων για λόγους ασφαλείας, καθώς η υπερχείλιση του ποταμού απειλεί άμεσα την περιοχή.