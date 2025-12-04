Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στην Ανατολική Μάνη και στον δήμο Ευρώτα για έντονες βροχές και κατολισθήσεις

Η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά τη χώρα με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους της Ανατολικής Μάνης και του δήμου Ευρώτα για έντονες βροχές και κατολισθήσεις το προσεχές διάστημα. Πλημμύρισε το χωριό Πλατανος στο Γύθειο με τους κατοίκους να μιλούν για βιβλική καταστροφή. Πλημμύρες και στην Λίνδο της Ρόδου.

Το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία προειδοποιεί τους κατοίκους της Ανατολικής Μάνης και του δήμου Ευρώτα να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λίνδο της Ρόδου υπάρχουν και εκεί πλημμύρες και μάλιστα τα σχολεία αύριο Παρασκευή θα είναι κλειστά.

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα.

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους του δήμου Ευρώτα.

Ένα ρέμα στην περιοχή του Γυθείου υπερχείλισε από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και προκλήθηκε χείμαρρος που έχει μπει με όγκο νερού και φερτών υλικών μέσα στο χωριό Πλάτανος.

Υπάρχουν προβλήματα στις Αιγιές, στο Χωσιάρι, στα χωριά του Σμύνους και στο Καρβελά.

Έκτακτη σύσκεψη για την κακοκαιρία

Σε εξέλιξη είναι η έκτακτη διυπουργική σύσκεψη, την οποία έχει συγκαλέσει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης λόγω της κακοκαιρίας. Στη σύσκεψη συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων της Πολιτικής Προστασίας καθώς και εκπρόσωποι των ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την αξιολόγηση των μέχρι τώρα δεδομένων του υπό εξέλιξη κύματος κακοκαιρίας.

Που εντοπίζονται τα προβλήματα

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη Λακωνία από το πρωί της Πέμπτης (4/12), προκαλώντας αρκετά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στις μετακινήσεις των πολιτών. Ισχυρές και επίμονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους, ενώ οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Κλειστός ο δρόμος Σπάρτης – Γυθείου

Το σοβαρότερο πρόβλημα, μέχρι στιγμής, εντοπίζεται στην ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου, όπου στο ύψος του Στρατοπέδου του ΚΕΕΜ η κυκλοφορία διεκόπη πλήρως. Το οδόστρωμα έχει πλημμυρίσει σε πολλά σημεία, καθιστώντας αδύνατη κι επικίνδυνη οποιαδήποτε διέλευση οχημάτων. Η κίνηση διεξάγεται προσωρινά από παρακαμπτήριες οδούς.

Η Πολιτική Προστασία Δήμου Σπάρτης, προσωπικό της οποίας έχει σπεύσει στο σημείο για την άντληση των υδάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, απηύθυνε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα μέχρι νεότερης ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των οδηγών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Οδοφράγματα στην ΕΟ Σπάρτης-Τρίπολης στο ύψος του Κλαδά

Σημαντικά προβλήματα σημειώνονται και πέριξ της πόλης της Σπάρτης. Στον Κλαδά, στο ύψος της συμβολής της παράκαμψης Βουτιάνων με το παλαιό οδικό τμήμα της ΕΟ Σπάρτης-Τρίπολης, η παρατεταμένη βροχή προκάλεσε τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου νερού, με αποτέλεσμα η Πολιτική Προστασία Σπάρτης να τοποθετήσει αντιπλημμυρικά οδοφράγματα για την αποφυγή ατυχημάτων. Παράλληλα, η ΔΕΥΑΣ βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς η πίεση στο δίκτυο απορροής υδάτων παραμένει αυξημένη.

Οι Αρχές προτρέπουν τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η ορατότητα είναι περιορισμένη και η ολισθηρότητα αυξημένη.

Κροκεές: Κυκλοφορία μόνο από την παλαιά εθνική

Στον κεντρικό τομέα του νομού, προβλήματα δημιουργήθηκαν και στην περιοχή των Κροκεών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΤΚ, Αλέξανδρο Σταματάκο, η κυκλοφορία στο τμήμα Κροκεές – Γύθειο – Βασιλάκιο διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, καθώς αρκετά σημεία έχουν πλημμυρίσει και θεωρούνται μη ασφαλή. Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη περιορισμού των μετακινήσεων, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, όταν αναμένεται νέα επιδείνωση των φαινομένων: «Λόγω πρόβλεψης μεγάλης κακοκαιρίας και έντονων βροχοπτώσεων, καλό είναι να μην κάνουμε περιττές μετακινήσεις», σημείωσε.

Αντίστοιχα προβλήματα έχουν αναφερθεί και στην περιοχή των Καμινίων Φάριδος, κοντά στο Πεδίο Βολής του ΚΕΕΜ, όπου η απορροή των υδάτων είναι δυσκολότερη και οι τοπικές αρχές παρεμβαίνουν όπου είναι εφικτό.

Προβλήματα στη Ζάκυνθο

Προβλήματα έχει προκαλέσει στις Αλυκές η έντονη βροχόπτωση από νωρίς το πρωί στη Ζάκυνθο, καθώς οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και οι αρχές συστήνουν οι πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη. Μάλιστα τις επόμενες ώρες αναμένεται η ένταση της βροχής να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ανησυχια.

Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω που υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά που αντιμετωπίστηκε άμεσα

Μήνυμα του 112 και στους κατοίκους της Πιερίας

Μήνυμα από το 112 εστάλη και στους κατοίκους της Πιερίας καθώς μέχρι το πρωί του Σαββάτου θα υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή.

Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην #Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



Απομακρυνθείτε το ταχύτερο δυνατό από την περιοχή εκδήλωσης της κατολίσθησης.

Αν παραμείνετε στο σπίτι, μετακινηθείτε σε ψηλότερους ορόφους.

Εάν είναι αδύνατο να απομακρυνθείτε καθίστε στο πάτωμα σε εμβρυακή στάση και προστατέψτε το κεφάλι σας.

Να είστε έτοιμοι να μετακινηθείτε γρήγορα. Δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια του εαυτού σας και όχι των υπαρχόντων σας.

Μείνετε σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση όταν οδηγείτε. Τα κράσπεδα κατά μήκος των οδών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε κατολισθήσεις και καταπτώσεις βράχων. Παρατηρείτε με προσοχή το δρόμο για πιθανά σημάδια καθίζησης, κατάρρευσης, καταπτώσεις βράχων κλπ.

Η επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Η κακοκαιρία Byron χτυπά με ισχυρά φαινόμενα με την ΕΜΥ να επικαιροποπιεί το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Όπως αναφέρεται, βροχές και καταιγίδες που εκτός από μεγάλη ένταση θα έχουν και μεγάλη διάρκεια, θα «χτυπούν» την χώρα μέχρι το Σάββατο. Οι περιοχές όπου θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σήμερα, είναι Ιόνιο, κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά ανατολικού Αιγαίου.

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα».