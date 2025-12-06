Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο Ενιπέας στη Λάρισα – Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς τα Φάρσαλα

Τα «δόντια» της συνεχίζει να δείχνει στη Λάρισα η κακοκαιρία Byron. Μήνυμα του 112 χτύπησε στα κινητά των κατοίκων της περιοχής Υπέρειας, νωρίς το πρωί του Σαββάτου (06.12.2025), προειδοποιώντας για υπερχείλιση ποταμού.

Τα πρώτα σπίτια στα Φάρσαλα έχουν ήδη πλημμυρίσει ενώ οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Οι σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε όλη τη Λάρισα, αυξάνοντας την στάθμη του νερού του Ενιπέα και των παραπόταμων που συχνά υπερχειλίζουν σε μεγάλες κακοκαιρίες.

Μήνυμα του 112 στάλθηκε τα ξημερώματα, προειδοποιώντας τους κατοίκους να φύγουν από την περιοχή.

Αν βρίσκεστε στον οικισμό της #Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των #Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού #Ενιπέα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



«Αν βρίσκεστε στον οικισμό της Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Κάτω από το νερό και τις λάσπες και το χωριό Αμπέλια.

Nέο μήνυμα του 112 θέτει σε ετοιμότητα τις περιοχές Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία.

Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί και η διάβαση της Αμπελιάς.

Οι συγκεκριμένες περιοχές έχουν πλημμυρίσει και στο παρελθόν κατά το πέρασμα των κακοκαιριών, Ianos, Εlias και Daniel. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν πως αντιπλημμυρικά έργα που θα έπρεπε να έχουν γίνει, δεν έγιναν ποτέ, με αποτέλεσμα για ακόμη μία φορά να κινδυνέψουν σπίτια, περιουσίες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις

Την ίδια στιγμή, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι αρμόδιες αρχές στα Τρίκαλα καθώς ξεχείλισε ο Πηνειός.

Ο ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του στο ύψος του Βαλομανδρίου.

Στο σημείο μετέβη η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, η οποία δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται, χωρίς να εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής.