Κακοκαιρία: Διακοπή κυκλοφορίας στα Σπάτα – Όλες οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αττική αλλά και σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας που έχει «χτυπήσει» από νωρίς το πρωί, με ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης που έφερε η κακοκαιρία σήμερα Τετάρτη (21.01.2026) την Αττική η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στα Σπάτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλες οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Παράλληλα σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-ektakton-kairikon-fainomenon/) οι πολίτες μπορούν να δουν όλες τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που είναι σε ισχύ λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, καθώς και την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο της επικράτειας.

Στην Επαρχιακή Οδό Χορτιάτη – Αγ. Βασιλείου σημειώθηκε στις 8:15 διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω χιονόπτωσης και ολισθηρότητας του οδοστρώματος, η οποία αποκαταστάθηκε.

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, απαγορεύτηκε ο απόπλους των επιβατικών-οχηματαγωγών πλοίων της πορθμειακής γραμμής Πρίνου – Καβάλας και αντίστροφα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης και προειδοποιεί πως τα φαινόμενα, με βροχές, χιονοπτώσεις και ανέμους μέχρι 9 μποφόρ, θα είναι επικίνδυνα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη. Μηνύματα 112 σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.