Κακοκαιρία: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στα παράλια της Λάρισας – Πλημμύρισαν δρόμοι και χωράφια

Ασταμάτητη βροχή και θυελλώδεις άνεμοι και στη Θεσσαλία - Με δυσκολία οι μετακινήσεις
Κακοκαιρία στη Λάρισα
Η ταραγμένη θάλασσα έχει βγάλει φθερτά υλικά στα παράλια της Λάρισας

Με σφοδρότητα χτυπά η κακοκαιρία πολλές περιοχές της χώρας σήμερα Κυριακή (1.2.26) με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους έως 9 Μποφόρ.

Ισχυρές βροχές πλήττουν την Αττική από τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ η κακοκαιρία έχει σαρώσει με καταιγίδες Πελοπόννησο, Θεσσαλία και Μακεδονία. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, η ισχυρή βροχόπτωση, το χαλάζι και οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

Στα παράλια της Λάρισας η βροχή πέφτει ασταμάτητα από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και οι άνεμοι είναι ισχυρότατοι, με αποτέλεσμα η θάλασσα να έχει βγει κυριολεκτικά στη στεριά.

Τα πλάνα από τον Αγιόκαμπο και από τη Βελίκα της Λάρισας είναι αποκαλυπτικά.

 

 

 

Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται με μεγάλη δυσκολία.

Η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει τεθεί σε «κόκκινο» συναγερμό και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή.

Επιμένει η κακοκαιρία με καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ σε 9 περιοχές μέχρι το βράδυ - Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών - Παραμένουν σε Red Code 5 Περιφέρειες - Εξασθενούν τα φαινόμενα από τη Δευτέρα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
«Πνίγηκε» η Ζαγορά από την κακοκαιρία με πάνω από 99 χιλιοστά βροχής - Μεγάλος όγκος νερού και στα Ριζώματα Ημαθίας
Σχετικά με την Αττική, ο μεγαλύτερος όγκος νερού έπεσε στα δυτικά και βορειοανατολικά με την «πρωτιά» να παίρνουν Βλυχάδα, Σπάτα, Νέα Μάκρη και Παλλήνη
Βροχή
Άλκης Καμπανός: Συγκίνηση στο σημείο όπου έπεσε νεκρός πριν από 4 χρόνια – Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του
Ενός λεπτού σιγή, λουλούδια και κεριά στην τελετή μνήμης για τα 4 χρόνια από τον θάνατό του στην οδό που δέχθηκε το θανατηφόρο χτύπημα από οπαδούς του ΠΑΟΚ
Τοιχογραφία για τον Άλκη Καμπανό
