Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κακοκαιρία: Μεγάλα προβλήματα στον Ωρωπό – Μηχανήματα επιχειρούν να ανοίξουν τους δρόμους

Η κακοκαιρία δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, κάθετοι δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους και σήμερα είναι κλειστοί από τις πέτρες και τα φερτά υλικά
Κακοκαιρία στον Ωρωπό
Κακοκαιρία στον Ωρωπό

Η περιοχή του Ωρωπού βρέθηκε στο έλεος της κακοκαιρίας με τους δρόμους να γεμίζουν από μπάζα και κάθε είδους φερτών υλικών.

Στη διάνοιξη του παραλιακού δρόμου από τα φανάρια Μαρκόπουλου έως τον Κάλαμο, αλλά και των κάθετων δρόμων που έχουν κλείσει, έχει επικεντρωθεί η δημοτική Αρχή του Ωρωπού μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας από την περιοχή.

Η κακοκαιρία δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, κάθετοι δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους και σήμερα είναι κλειστοί από τις πέτρες και τα φερτά υλικά, ενώ κατά τη διάρκεια της βραδινής νεροποντής υπήρξαν και εγκλωβισμοί οδηγών και χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός τους από την Πυροσβεστική και τις υπηρεσίες του δήμου, αλλά και απεγκλωβισμός οικογένειας από σπίτι που είχε πλημμυρίσει.

Από το πρωί, μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού επιχειρούν αδιάκοπα για την απομάκρυνση τόνων φερτών υλικών και αντικειμένων, που έχουν καλύψει το οδόστρωμα στον παραλιακό δρόμο, καθιστώντας τον απροσπέλαστο και ο δήμαρχος Γιώργος Γιασημάκης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε πως έχει θέσει τη διάνοιξή του ως προτεραιότητα, ώστε να αποκατασταθεί η βασική οδική σύνδεση της περιοχής, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι παρεμβάσεις στο εσωτερικό των οικισμών του Καλάμου, όπου καταγράφονται εκτεταμένες ζημιές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
112
77
74
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κολυδάς για Άνω Γλυφάδα: Το ρέμα της Ευρυάλης που μπαζώθηκε και υπογειοποιήθηκε και ο ρόλος του στις χθεσινές φονικές πλημμύρες
«Στη μεταπολεμική περίοδο και ιδιαίτερα με την έντονη πολεοδομική ανάπτυξη, το ρέμα υπέστη εκτεταμένες ανθρώπινες επεμβάσεις» γράφει ο Θοδωρής Κολυδάς
Πέτρες, χώματα και φερτά υλικά στη Γλυφάδα 5
Νέος γύρος με βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες σχεδόν σε όλη την χώρα - Στο επίκεντρο και η Αττική
Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη - Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για φαινόμενα που θα είναι τοπικά έντονα σε δυτικά, κεντρικά, νότια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών
Βροχές
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων στην Αττική εξαιτίας της κακοκαιρίας
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις των γραμμών στα λεωφορεία λόγω κακοκαιρίας τίθενται σε ισχύ για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
Λεωφορείο
«Μόνο τα πόδια της φαίνονταν»: Μαρτυρία σοκ για την 56χρονη νεκρή στην Άνω Γλυφάδα – Η επόμενη ημέρα μέσα από φωτογραφίες
Θαμμένη κάτω από την λάσπη και τα φερτά υλικά παραμένει η περιοχή - Θρήνος για την άτυχη γυναίκα που έχασε τη ζωή της - Τι λέει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας - 910 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική
Αυτοκίνητα
Ανανεώθηκε πριν 45 λεπτά
12
Newsit logo
Newsit logo