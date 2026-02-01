Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 για το Βόρειο Αιγαίο – «Προσοχή στις μετακινήσεις σας μέχρι το πρωί της Δευτέρας»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που χτυπά με καταιγίδες και βροχές όλη την Ελλάδα από το πρωί της Κυριακής (01.02.2026). Λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, μήνυμα του 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων του βορείου Αιγαίου, προειδοποιώντας για τα φαινόμενα που θα είναι έντονα, στην συγκεκριμένη περιοχή.

Στο μήνυμα αναφέρεται πως τα φαινόμενα, στο Βόρειο Αιγαίο, θα έχουν ένταση από το μεσημέρι της Κυριακής έως και το πρωί της Δευτέρας. Εξάλλου, η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει αύριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Βορείου_Αιγαίου προσοχή στις μετακινήσεις σας από σήμερα το μεσημέρι 01-02-2026 έως αύριο το πρωί 02-02-2026.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) February 1, 2026

Δείτε εδώ την εξέλιξη της κακοκαιρίας σε όλη την χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προσοχή στις μετακινήσεις σας από σήμερα το μεσημέρι 01-02-2026 έως αύριο το πρωί 02-02-2026. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Υπενθυμίζεται η περιφέρεια του βορείου Αιγαίου είναι μία από τις 5 που βρίσκονται σε RED CODE λόγω της κακοκαιρίας.

Το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α. α. 3/2026 που εκδόθηκε το Σάββατο 31-01-2026 στις 10:30 π.μ. επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο και από την προηγούμενη επικαιροποίηση.

Πιο συγκεκριμένα:

Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-02-26)

α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).