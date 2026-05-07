Νεκρή ανασύρθηκε από ασανσέρ μια γυναίκα στην Κηφισιά

Το περιστατικό έγινε γνωστό το απόγευμα της Πέμπτης (7/5/26). Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες έβγαλαν την γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της μέσα από ασανσέρ στην Κηφισιά.

Η γυναίκα, 85 ετών, είχε μπει στο ασανσέρ με το αναπηρικό της καροτσάκι χωρίς συνοδό. Για την ώρα, δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο μέσα στο κτίριο της οδού Φοίβου, στην Κηφισιά, παρά μόνο ότι με κάποιο τρόπο, εγκλωβίστηκε μεταξύ του θαλάμου του ασανσέρ και της πόρτας.

Για να βγάλουν την 85χρονη από το ασανσέρ, οι πυροσβέστες έστησαν ολόκληρη επιχείρηση. Συμμετείχαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα ενώ βοήθησαν και εθελοντές.

Ωστόσο, το τέλος δεν ήταν αίσιο για την άτυχη γυναίκα.