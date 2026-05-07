Ελλάδα

Νεκρή ανασύρθηκε από ασανσέρ μια γυναίκα στην Κηφισιά

Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για να την βγάλουν από το ασανσέρ ωστόσο το τέλος, δεν ήταν αίσιο για την άτυχη γυναίκα
Ασανσέρ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το περιστατικό έγινε γνωστό το απόγευμα της Πέμπτης (7/5/26). Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες έβγαλαν την γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της μέσα από ασανσέρ στην Κηφισιά

Η γυναίκα, 85 ετών, είχε μπει στο ασανσέρ με το αναπηρικό της καροτσάκι χωρίς συνοδό. Για την ώρα, δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο μέσα στο κτίριο της οδού Φοίβου, στην Κηφισιά, παρά μόνο ότι με κάποιο τρόπο, εγκλωβίστηκε μεταξύ του θαλάμου του ασανσέρ και της πόρτας. 

Για να βγάλουν την 85χρονη από το ασανσέρ, οι πυροσβέστες έστησαν ολόκληρη επιχείρηση. Συμμετείχαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα ενώ βοήθησαν και εθελοντές. 

Ωστόσο, το τέλος δεν ήταν αίσιο για την άτυχη γυναίκα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
118
111
93
88
65
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κατερίνη: Θρίλερ με τον ηλικιωμένο που βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του – «Κάποιος τον χτύπησε και πέθανε», λέει ο γιος του
Αν και στην αρχή ο θάνατός του θεωρήθηκε ότι προκλήθηκε από παθολογικά αίτια το πόρισμα του ιατροδικαστή έδειξε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Ο 73χρονος που βρέθηκε νεκρός
Newsit logo
Newsit logo