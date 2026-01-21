Ελλάδα

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στον Ασπρόπυργο – Υπερχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννη, εκκενώνεται η περιοχή Γκορύτσα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Ήχησε το 112 στον Ασπρόπυργο, που πλήττεται από την κακοκαιρία το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026), ενώ έχει υπερχειλίσει το ρέμα Αγίου Ιωάννη.

Το μήνυμα του 112 καλεί  τους κατοίκους της περιοχής Γκορύτσα στον Ασπρόπυργο, να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας.

«Ενεργοποίηση Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορύτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Υπενθυμίζεται ότι μηνύματα του 112 στάλθηκαν νωρίτερα σήμερα και σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών που πλήττουν τη χώρα.

Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στη Γλυφάδα – Ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους, εγκλωβισμένοι επιβάτες σε λεωφορεία
Σοκ προκαλούν βίντεο και φωτογραφίες με οχήματα που «φεύγουν» λόγω της ορμής του νερού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αυτοκίνητα και λεωφορεία έχουν ακινητοποιηθεί για πολλή ώρα
Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στη Γλυφάδα – Ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους, εγκλωβισμένοι επιβάτες σε λεωφορεία
Χανιά: «Ευχαριστώ τη δικαιοσύνη» λέει ο πατέρας του 22χρονου για την καταδίκη του οδηγού της Porsche – Δικογραφία για 3 αστυνομικούς
Η πληγή από την απώλεια του γιου του δεν επουλώνεται, όμως η απόφαση του δικαστηρίου, έδωσε στους γονείς του αδικοχαμένου Παναγιώτη, τη μικρή παρηγοριά της απονομής δικαιοσύνης
Ο πατέρας του 22χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο από τον οδηγό της Porsche στα Χανιά, Αντώνης Καρατζής
