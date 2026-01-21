Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στον Ασπρόπυργο – Υπερχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννη, εκκενώνεται η περιοχή Γκορύτσα

Ήχησε το 112 στον Ασπρόπυργο, που πλήττεται από την κακοκαιρία το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026), ενώ έχει υπερχειλίσει το ρέμα Αγίου Ιωάννη.

Το μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους της περιοχής Γκορύτσα στον Ασπρόπυργο, να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας.

«Ενεργοποίηση Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορύτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Υπενθυμίζεται ότι μηνύματα του 112 στάλθηκαν νωρίτερα σήμερα και σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών που πλήττουν τη χώρα.