Κακοκαιρία: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 σε Κορινθία, Μεσσηνία, Λακωνία και Αρκαδία – «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

Απανωτά μηνύματα του 112 στάλθηκαν το βράδυ της Τρίτης (20.01.2026) στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων σε Κορινθία, Λακωνία, Αρκαδία και τη Μεσσηνία, εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας.

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων έχει εκδώσει η ΕΜΥ για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με τα φαινόμενα να «αγριεύουν» από το πρωί της Τετάρτης. Η Πολιτική Προστασία εφιστά την προσοχή στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, στέλνοντας μάλιστα και μήνυμα του 112 στην Λακωνία, την Μεσσηνία, την Κορινθία και την Αρκαδία.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έχει θέσει σε red code την Αττική και άλλες 5 περιοχές μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ. Έτσι λόγω της κακοκαιρίας, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στον Δήμο Ευρώτα, στον Δήμο Μονεμβασιάς, στο νηπιαγωγείο Σκάλας Μαριών (Θάσος), όπως και στις δημοτικές ενότητες Ινάχου και Τοπικής Κοινότητας Βαρετάδας(Αμφιλοχία).

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Λακωνίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες», αναφέρει το μήνυμα.

Τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης.