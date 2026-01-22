Κακοκαιρία: Παραμένουν κλειστά τα σχολεία σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας – Δείτε όλη τη λίστα

Παραμένουν κλειστά τα σχολεία σήμερα (22.01.2026) σε αρκετές περιοχές της χώρας, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που ξεκίνησε να πλήττει από χθες κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ προειδοποιεί για ακραία φαινόμενα και σήμερα, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες αρχές να διατηρήσουν κλειστά τα σχολεία για την ασφάλεια καθηγητών και μαθητών. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έχει θέσει σε Red Code και το βόρειο Αιγαίο λόγω της κακοκαιρίας. Σε αρκετές σχολικές μονάδες δεν ακούστηκε σήμερα το κουδούνι, και τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση.

Όλη η λίστα με τα κλειστά σχολεία

Περιφέρεια Αττικής – Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας

Με απόφαση του Δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και των παιδικών σταθμών του Δήμου. Όπως επισημαίνεται, το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται για την περιοχή.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Δήμος Δομοκού

Με απόφαση του Δημάρχου, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Παιδικών Σταθμών καθώς και των ΚΔΑΠ του Δήμου.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Δήμος Μακρακώμης

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης Γιώργος Χαντζής αξιολογώντας την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Μακρακώμης και σήμερα Πέμπτη 22-1-2026. Η απόφαση αφορά τα Δημοτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία, Παιδικούς Σταθμούς Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Μεσολόγγι

Με νεότερη απόφαση Δημάρχου (172/2026), αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω σχολικών μονάδων Α) 2ο Λύκειο Μεσολογγίου, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Μεσολογγίου και 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου, για σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και Β) Λύκειο Ευηνοχωρίου, Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου και Δημοτικό Σχολείο Ευηνοχωρίου για τις ημέρες Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026. Η απόφαση ελήφθη λόγω αναγκαιότητας αποκατάστασης των ζημιών, εξαιτίας των έκτακτων καιρικών φαινομένων, και για την διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, των παιδιών και του προσωπικού.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Άγραφα

Με απόφαση του Δημάρχου Αγράφων, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων του Δήμου Αγράφων, καθώς και ο Παιδικός Σταθμός, θα λειτουργήσουν με ώρα έναρξης 09:00 π.μ. Η απόφαση λαμβάνεται για τη διευκόλυνση και την ασφαλή μετακίνηση μαθητών, νηπίων, γονέων και εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού που επικρατούν στην περιοχή.

Καρπενήσι: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά και ποια θα ανοίξουν στις 10:00

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Καρπενησίου, σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καρπενήσι θα λειτουργήσουν με ώρα έναρξης 10:00. Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τοπικές Κοινότητες Φουρνάς- Κλειτσού (Πλάτανος) και Στενώματος, θα παραμείνουν σε αναστολή λειτουργίας.

Οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, σύμφωνα με το προβλεπόμενο ωράριό τους. Σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση νωρίς το πρωί.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Λαμία

Ο Δήμος Λαμιέων ενημερώνει ότι όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο Δήμο Λαμιέων θα λειτουργήσουν σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, στις 9:00 π.μ.

Αναστέλλεται σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 η λειτουργία του Γυμνασίου – Λυκείου Υπάτης, καθώς και του Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Υπάτης.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Δήμος Γρεβενών

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή μας, με απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών, Κυριάκου Ταταρίδη, για σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στην επικράτεια του Δήμου Γρεβενών.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Δήμος Άργους Ορεστικού

Με απόφαση του Δημάρχου Άργους Ορεστικού, σήμερα Πέμπτη 22/1/2026, τα σχολεία Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού, καθώς και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τη δεύτερη διδακτική ώρα (09:00).

Ο βρεφικός και ο παιδικός σταθμός, όπως και το ΚΔΑΠ, θα λειτουργήσουν κανονικά.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Δήμος Σερβίων

Με απόφαση του Δημάρχου Σερβίων, Χρήστου Ελευθερίου, σήμερα 22 Ιανουαρίου θα ανοίξουν οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου. Αντιθέτως, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια θα παραμείνουν κλειστά.

Περιφέρεια Θεσσαλίας – Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Με απόφαση του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτη Νάνου κλειστά θα είναι και σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο λίμνης Πλαστήρα, τα οποία λειτουργούν στο Κρυονέρι, λόγω των καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση & παγετός) που επικρατούν στην περιφέρεια του Δήμου.

Περιφέρεια Θεσσαλίας – Δήμος Φαρσάλων

Με απόφαση του δημάρχου Φαρσάλων κ. Μ. Εσκίογλου όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σήμερα Πέμπτη 21 Ιανουαρίου, δε θα λειτουργήσουν λόγω των καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Δήμος Μεσολογγίου

Στο Δήμο Μεσολογγίου αναστέλλεται η λειτουργία συγκεκριμένων σχολικών μονάδων για σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, ενώ ορισμένες θα παραμείνουν κλειστές και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, λόγω εργασιών αποκατάστασης ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Δήμος Ρόδου

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο νησί θα παραμείνουν κλειστές σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026. Αναστέλλεται επίσης η λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, των αθλητικών εγκαταστάσεων και κάθε είδους εργαστήριων που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου έως και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 στις 16:00.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Δήμος δυτικής Λέσβου

Με Απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρου -σε συνεννόηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης- και βάσει της σχετικής σύστασης του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Ανδρέα Αξή και του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβουλίου Παιδείας Νίκου Περιβολάρη, θα μείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου για την ασφάλεια των παιδιών, λόγω των πολύ έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται από σήμερα το απόγευμα και ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Δυτική Σάμος

Με απόφαση Δημάρχου, αφού ελήφθη υπόψη η πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εκδόθηκε την Τετάρτη 21.01.2026, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης στον Δήμο Δυτικής Σάμου (Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τηλεκπαίδευση, όπου είναι εφικτό.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Χίος

Στην απόφαση να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, έλαβε πριν λίγο το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου. Κλειστοί θα παραμείνουν βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Ανατολική Σάμος

Mε απόφαση του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου και λόγω των αναμενόμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων θα παραμείνουν κλειστές σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου.

Περιφέρεια Ηπείρου – Δήμος Μετσόβου – Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων – Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο Δήμος Μετσόβου έκανε γνωστό ότι σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Κοινότητες Μετσόβου, Μηλιάς και Ανηλίου, καθώς και το ΚΔΑΠ Μετσόβου, θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους λόγω του χιονιού.

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοίνωσε τη διακοπή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σήμερα 22 Ιανουαρίου 2026. Παράλληλα, κλειστό θα παραμείνει και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου θα παραμείνουν κλειστές και οι σχολικές μονάδες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη τόσο λόγω των χιονοπτώσεων όσο και εξαιτίας των προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Δήμος Μύκης

Δεν θα λειτουργήσουν σήμερα Πέμπτη λόγω χιονιά και παγετού οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Περιφέρεια Πελοποννήσου – Οίτυλο και Ανατολική Μάνη

Ανακοινώθηκε η αναστολή της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων, Παιδικών Σταθμών, και ΚΔΑΠ Δ.Ε Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης για σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Δήμος Πρεσπών: Στις 9 το κουδούνι στα σχολεία

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών Γιώργου Στεργίου, μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πρεσπών σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το ΚΔΑΠ και ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσουν κανονικά.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Στις 9 τα σχολεία στο Νεστόριο

Ο Δήμαρχος Νεστορίου ανακοίνωσε ότι όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου θα ανοίξουν σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, στις 09:00 π.μ.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Δήμος Βοΐου

Ο Δήμος Βοΐου ενημερώνει ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή μας, για σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, με απόφαση του Δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΗΦΗ και ΚΑΠΗ.

Κλειστά τα σχολεία και στην Μυτιλήνη

Με απόφαση του δημάρχου Μυτιλήνης σήμερα Πέμπτη όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Κλειστοί θα είναι επίσης λόγω των αναμενόμενων άσχημων καιρικών συνθηκών και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.