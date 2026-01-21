Κακοκαιρία: «Ποτάμια» οι δρόμοι σε Κηφισό, Πειραιά, Κερατσίνι, Μοσχάτο, Νέα Μάκρη και Σπάτα – Προβλήματα στην κυκλοφορία

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας έχει παραδοθεί όλη η Αττική από το μεσημέρι της Τετάρτης (21.01.2026), με δρόμους να έχουν πλημμυρίσει, μηνύματα του 112 να έχουν σταλεί στους κατοίκους από το πρωί και ισχυροί άνεμοι με σφοδρές βροχοπτώσεις να «χτυπούν αδυσώπητα».

Λόγω της κακοκαιρίας η αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής, με εκτροπές και διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους του Πειραιά, του Μοσχάτου, του Κερατσινίου, της Νέας Μάκρης και των Σπάτων. Παράλληλα, οι βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες σε Άγιο Δημήτριο και Καλλιθέα.

Την ίδια ώρα, η αριστερή λωρίδα στην κάθοδο του Κηφισού στο ρεύμα της Νέα Φιλαδέλφειας έχει δημιουργηθεί «λίμνη» με αποτέλεσμα τα οχήματα να δυσκολεύονται πολύ μετακίνησή του, ενώ έχει προκληθεί κυκλοφοριακό «κομφούζιο» και στις άλλες δύο λωρίδες.

Ειδικότερα, διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου

Στην οδό Γ. Λαμπράκη από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά

Στη συμβολή των λεωφόρων Γ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου

Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων

Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος στην περιοχή του Πειραιά

Στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Μάλιστα, λόγω καθίζησης οδοστρώματος η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-ektakton-kairikon-fainomenon/) οι πολίτες μπορούν να δουν όλες τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που είναι σε ισχύ λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, καθώς και την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο της επικράτειας.

Σε επιφυλακή για καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στην Αττική

Στην Αθήνα ξεκίνησε να φουσκώνει επικίνδυνα ο Ιλισσός από τις συνεχόμενες βροχές και καταιγίδες που χτυπούν την Αττική, από νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Στον Άγιο Δημήτριο, οι Αρχές ενόψει του κύματος κακοκαιρίας που χτυπά την Αττική προχώρησαν στην εκκένωση 3 σπιτιών πάνω στο ρέμα της Πικροδάφνης. Τα σπίτια εκκενώθηκαν γιατί εκτιμήθηκε ότι αν φουσκώσει το ρέμα της Πικροδάφνης τότε θα κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές.

Σε κάποιες περιπτώσεις οι κάτοικοι δεν ήθελαν να εκκενώσουν τα σπίτια αλλά με τη συνδρομή και της ΕΛ.ΑΣ οι ιδιοκτήτες πείστηκαν να βγουν από αυτά.

Στο Μοσχάτο συνεργείο αντλεί τα νερά πριν φτάσουν στο φρεάτιο με τον φόβο της πλημμύρας. Με δυσκολία γίνονται και οι μετακινήσεις καθώς τα πλοία μένουν δεμένα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης, δηλαδή το ύψος της βροχής ανά ώρα, που καταγράφεται στους μετεωρολογικούς σταθμούς ξεπερνά τα 100 χιλιοστά/ ώρα. Στην περιοχή του Αλίμου δε, καταγράφηκε ραγδαιότητα 278 χιλιοστών.

Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Λίγο μετά τις 17:00 τα φαινόμενα στο λεκανοπέδιο της Αττικής εντάθηκαν, προκαλώντας προβλήματα σε δρόμους, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί την τελευταία ώρα αρκετές κλήσεις κυρίως για αντλήσεις υδάτων σε Κερατσίνι, Πέραμα, Σαλαμίνα, Πειραιά, Άλιμο, δυτικά προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο Κέντρο της Αθήνας.

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί για όλη την Αττική 25 κλήσεις για κοπές δέντρων και 50 για αντλήσεις υδάτων.

Στο μεταξύ σύμφωνα με στοιχεία από το δίκτυο αυτομάτων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr μέχρι τις 17:20 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκε στην Τακτικούπολη Τροιζηνίας (130.2 mm), στα Δίδυμα Αργολίδας (116.6 mm), στις Σπέτσες (110.2 mm), σε Σκάλα και Στεφανιά Λακωνίας (95.4 και 74.6 mm αντίστοιχα) καθώς και σε περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε Παπάγου (88.2 mm), Βλυχάδα Αττικής (76 mm) και Σαλαμίνα (75.4 mm).

Επί ποδός βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός καθώς όπως αποφασίστηκε χθες σε διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. Σε πλήρη εφαρμογή έχει τεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ανάπτυξη σταθμών βάσεων με μεικτή στελέχωση και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Κλιμάκια της Πυροσβεστικής, όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο, βρίσκονται από το πρωί σε Κηφισό και Ιλισό πραγματοποιώντας περιπολίες και εποπτεύοντας τη στάθμη του νερού των ποταμών.

Νωρίτερα, σήμερα το μεσημέρι, στο Γραμματικό Αττικής, ένας οδηγός χρειάστηκε τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων για να απομακρυνθεί από το όχημά του, λόγω καθίζησης του εδάφους από την έντονη βροχόπτωση. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετέβησαν στο σημείο παρέχοντας βοήθεια στον οδηγό, ο οποίος είχε τραυματιστεί ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι σήμερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) έχουν τεθεί 6 περιφέρειες και συγκεκριμένα οι Περιφέρειες: Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου.