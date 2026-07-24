Τροχαίο στη Χαλκιδική με 5 τραυματίες – Ανάμεσά τους και 3 παιδιά

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24.06.2026) στη Χαλκιδική με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 3 παιδιά.

Το τροχαίο έγινε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, στο ύψος της Παλαιοχώρας Χαλκιδικής όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, για άγνωστο λόγο.

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Στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε ο 55χρονος οδηγός από το Κιργιστάν με συνεπιβάτες μια 52χρονη και ένα 8χρονο παιδί. Το δεύτερο όχημα οδηγούσε 43χρονος Βούλγαρος ενώ συνεπιβάτες ήταν μία 39χρονη και δύο παιδιά ηλικίας 6 και 12 χρόνων.

Από την σύγκρουση των οχημάτων τραυματίστηκαν οι 2 γυναίκες και τα 3 παιδιά.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Πληροφορίες από emakedonia.gr