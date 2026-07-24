Κακοκαιρία: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πάνω από 100.000 κεραυνοί έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες σε όλη τη χώρα

Έντονα αναμένεται να είναι τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες με την κακοκαιρία να χτυπά πολλά μέρη της χώρας από το απόγευμα της Παρασκευής 24.07.2026. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές, ενώ έχουν ήδη πέσει χιλιάδες κεραυνοί, προκαλώντας ανησυχία.

Το απόγευμα η κακοκαιρία έφτασε και στην Αττική με τους ουρανούς να ανοίγουν ξαφνικά με καταιγίδες και κεραυνούς να συνθέτουν ένα χειμωνιάτικο σκηνικό στην καρδιά του καλοκαιριού.

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Από τα δυτικά προάστια αλλά και στα βόρεια, ξεκίνησαν ισχυρές βροχοπτώσεις, ενώ και στο κέντρο της Αθήνας, ξέσπασε μπουρίνι.

Βίντεο από την κακοκαιρία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με πολλές περιοχές να δέχονται πολύ σύντομα μεγάλο όγκο βροχής. Σοβαρά προβλήματα παρουσιάστηκαν στα Σεπόλια, με ισχυρή βροχόπτωση και θυελλώδεις ανέμους, ενώ σε πολλές περιοχές, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

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Στην Κυψέλη, το νερό πλημμύρισε τους δρόμους στη Φωκίωνος Νέγρη και παρέσυρε αντικείμενα ενώ τροχαίο σημειώθηκε στην λεωφόρο Κηφισίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 60 κλήσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Τα περισσότερα προβλήματα φαίνεται πως εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια του λεκανοπεδίου.

Έπεσε σκαλωσιά στον Πειραιά

Σκαλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη κατέρρευσε εξαιτίας της κακοκαιρίας. Από την πτώση της σκαλωσιάς διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Επιπλέον σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, διακόπηκε η κυκλοφορία του Τραμ στην περιοχή του Πειραιά, λόγω πτώσης σκαλωσιάς πολυκατοικίας στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Γραμμής, επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε συσσώρευση υδάτων στην οδό Πειραιώς στο ύψος της Χαμοστέρνας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Την ίδια ώρα, οι ριπές των ανέμων ξεπέρασαν κατά τόπους τα 50 χλμ./ώρα, όπως ανέφερε το Forecast Weather, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο.

Πτώση δέντρου σε Αλεξάνδρας και Ίλιον

Δέντρο έπεσε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από την κακοκαιρία. Η πτώση δέντρου στο Ίλιον κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, όταν κορμός υποχώρησε και καταπλάκωσε διερχόμενο ταξί, χωρίς τελικά να υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος στο όχημα.

Μεγάλο δέντρο έπεσε στην Πέτρου Ράλλη – Κλειστός ο μισός δρόμος

Θύελλα και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα.

Τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, τις απογευματινές ώρες σήμερα, 24 Ιουλίου 2026, και μέχρι στιγμής, έχουν λάβει σε όλη την Επικράτεια 216 κλήσεις εκ των οποίων:

194 για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων και

22 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες

Από τις ανωτέρω κλήσεις, μόνο στην Αττική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει λάβει:

152 για κοπές δένδρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων καθώς και

5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν κατά τόπους για την αντιμετώπιση των συμβάντων.

Πάνω από 100.000 κεραυνοί

Περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ώρες σε στεριά και θάλασσα, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, πρόκειται για ένα πρωτοφανές φαινόμενο για την εποχή, με την έντονη κεραυνική δραστηριότητα να συνοδεύει ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου έκανε λόγο για μια «κακοκαιρία σπάνιας υφής για την εποχή», επισημαίνοντας ότι στο επίκεντρο των φαινομένων βρίσκονται η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Φθιώτιδα και η Εύβοια.

Παράλληλα, το μέτωπο των καταιγίδων κινείται προς την Αττική, ενώ, όπως ανέφερε, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για τουλάχιστον ακόμη 12 ώρες.

Οι καταιγίδες συνοδεύονται από συνεχείς κεραυνούς, πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, μπουρίνια και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Ιδιαίτερα έντονα είναι τα φαινόμενα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, όπου ο πυρήνας της κακοκαιρίας εμφανίζει μεγάλη ένταση.

Οι Αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια των καταιγίδων. Συνιστάται να αποφεύγεται η παραμονή σε ανοιχτούς χώρους, κάτω από δέντρα ή ομπρέλες σε παραλίες όταν εκδηλώνονται κεραυνοί, καθώς και οι μετακινήσεις στη θάλασσα. Παράλληλα, αυξημένη προσοχή χρειάζεται και στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα.

Νωρίτερα, προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία θα αρχίσει να εξασθενεί από το πρωί του Σαββάτου, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η πορεία της κακοκαιρίας

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σε Red Code 10 περιοχές το Σάββατο

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά για τα ισχυρά φαινόμενα που αναμένονται στη χώρα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για αύριο Σάββατο 25-07-2026 τις εξής περιοχές:

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων (περιλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα, Παρασκευή 24-07-2026 έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) οι:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (περιλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ο Εθνικός Μηχανισμός βρίσκεται από χτες σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις ανωτέρω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων(ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις) και από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας έχει επικοινωνήσει με τις παραπάνω Περιφέρειες, ενώ το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας τους όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ΚΚΠΠ.

Προβλήματα σε Φθιώτιδα, Ζάκυνθο, Γρεβενά, Τρίκαλα

Η κακοκαιρία χτύπησε την Μακρακώμη με ισχυρή βροχή, καταιγίδες και χαλάζι. Οι ενισχυμένοι άνεμοι ξήλωσαν στέγη από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, πετώντας την τουλάχιστον 100 μέτρα μακριά, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

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Στη Ζάκυνθο, οι κάτοικοι έτρεξαν να προφυλαχθούν από το ξαφνικό μπουρίνι.

Στα Γρεβενά από την άλλη, βίντεο καταγράφουν χαλάζι σε μέγεθος κορόμηλου. Αν και ο νέος Ε65 θα έκανε την πρόσβαση στην περιοχή ακόμα πιο εύκολη, η σημερινή διαδρομή είναι γεμάτη απρόοπτα.

Ισχυρό μπουρίνι έπληξε και τα Τρίκαλα, με τη βροχή να πέφτει καταρρακτωδώς και να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, κεντρικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρροι, ενώ η ορατότητα περιορίστηκε αισθητά, αναγκάζοντας τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Έντονη βροχόπτωση στο Αγρίνιο

Νωρίτερα, κάτοικοι και τουρίστες είχαν την ευκαιρία να δουν μπροστά στα μάτια τους τουλάχιστον 3 υδροστρόβιλους στα ανοιχτά της Χαλκιδικής, μεταξύ Σιθωνίας και κόλπου Αγίου Όρους.