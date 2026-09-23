Ελλάδα

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Κτηνοτροφική μονάδα ισοπεδώθηκε από ανεμοστρόβιλο – Κεραυνός χτύπησε και σκότωσε 88 ζώα

Η κακοκαιρία άφησε έτσι το αποτύπωμά της σε διαφορετικά σημεία της Ηπείρου, με τις υπηρεσίες των Δήμων να βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση των προβλημάτων
ηπειρος
Η κτηνοτροφική μονάδα που καταστράφηκε
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Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στην Ήπειρο εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινόμενων που εκδηλώθηκαν χθες το απόγευμα (22/9/2026) στο Προδρόμι Σουλίου και τα γύρω χωριά στα Γιάννενα. Ανεμοστρόβιλος που προκλήθηκε από την κακοκαιρία κατέστρεψε κτηνοτροφική μονάδα, ενώ κεραυνός που χτύπησε στα ορεινά σκότωσε 88 ζώα.

Εικόνες από την Ήπειρο και συγκεκριμένα την κτηνοτροφική μονάδα στο Προδρόμι αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου, αφού ολόκληρη η κατασκευή έχει ισοπεδωθεί και έχει γίνει ένα μάτσο ξύλα.

Μιλώντας στο Epiruspost, ο δήμαρχος Σουλίου Θανάσης Ντάνης ανέφερε ότι το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο, αλλά είχε πολύ τοπικά χαρακτηριστικά, καθώς δεν επηρέασε με την ίδια ένταση το σύνολο της περιοχής.

Τα συνεργεία του Δήμου κινήθηκαν άμεσα για την αποκατάσταση των προβλημάτων που προκλήθηκαν, ενώ παρεμβάσεις έγιναν και σε σημεία του οδικού δικτύου όπου καταγράφηκαν ζημιές.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα και σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, αφού στο όρος Περιστέρι, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων, κεραυνός χτύπησε σημείο όπου βρίσκονταν πρόβατα κτηνοτρόφου από τα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 88 ζώα.

@epiruspost Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε μονάδα στο Προδρόμι Σουλίου #Epiruspost #Epirus #ηπειρος ♬ Attention – TheTrend & Marquiori

Ο κτηνοτρόφος βρισκόταν στο σημείο την ώρα του περιστατικού, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Για την απώλεια έχει ήδη ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή της ζημιάς και την εξέταση της αποζημίωσης. Για τον κτηνοτρόφο πρόκειται για σημαντική απώλεια ζωικού κεφαλαίου.

Η κακοκαιρία άφησε έτσι το αποτύπωμά της σε διαφορετικά σημεία της Ηπείρου, με τις υπηρεσίες των Δήμων να βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

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