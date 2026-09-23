Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 14χρονος που απείλησε με μαχαίρι συμμαθητή του

Ο 14χρονος υποστήριξε ότι είχε πέσει θύμα «μπούλινγκ», λεκτικά και σωματικά, από τον συγκεκριμένο συμμαθητή, αλλά και τον αδελφό του
Μαχαίρι
(Φωτογραφία αρχείου: iStock)
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Εκτός φυλακής θα παραμείνει ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του σε σχολείο στον δήμο Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, αφού εκείνος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε την Πέμπτη (17/9/2026) όταν ο Ιρανός 14χρονος μαθητής γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε σε 12χρονο Ιρακινό, και τον απείλησε με μαχαίρι.

Εις βάρος του ανήλικου, με καταγωγή από το Ιράν, ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία.

Απολογούμενος ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 14χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι υφίσταται τον τελευταίο καιρό συστηματικά «μπούλινγκ», λεκτικά και σωματικά, από τον συγκεκριμένο συμμαθητή, αλλά και τον αδελφό του, που είναι ιρακινής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος περιέγραψε διάφορα περιστατικά που συνέβησαν στη δομή μεταναστών της περιοχής όπου διαμένουν τόσο ο ίδιος με την οικογένειά του όσο και η οικογένεια των δύο Ιρακινών αδελφών. Η υπεράσπιση του 14χρονου ανέφερε, μάλιστα, ότι για τα περιστατικά αυτά έχουν κατατεθεί εγκλήσεις στις αρμόδιες Αρχές.

Όσον αφορά το επίμαχο συμβάν στο σχολείο, ο ανήλικος κατηγορούμενος είπε ότι είχε το μαχαίρι μαζί του για προστασία.

Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να του επιβάλουν δύο περιοριστικούς όρους: απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με τον συμμαθητή του και παρακολούθηση από ειδικό παιδοψυχολόγο. Επιπλέον οι Αρχές εξετάζουν την προοπτική μετακόμισης της οικογένειας του 14χρονου σε άλλη δομή.

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