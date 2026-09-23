Λιοσίων: Αποφυλακίστηκε ο 16χρονος Σουδανός που είχε παρασύρει 16χρονη κοπέλα με το μηχανάκι του

Εκτός φυλακής βρίσκεται πλέον ο 16χρονος Σουδανός ο οποίος είχε παρασύρει μια 16χρονη κοπέλα στη Λιοσίων, όταν εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο τον περασμένο Απρίλιο (18/4/2026). Σάλο στην υπόθεση είχε προκαλέσει το γεγονός ότι ο 16χρονος την είχε εγκαταλείψει αιμόφυρτη στο έδαφος μετά το τροχαίο. Ο δικηγόρος του, Γιώργος Ζαχαρόπουλος, μίλησε στο newsit.gr δίνοντας λεπτομέρειες για την αποφυλάκιση του εντολέα του.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο 16χρονος που προκάλεσε το τροχαίο στη Λιοσίων θα παραμείνει ελεύθερος, όπως αποφασίστηκε μετά την έφεση, μέχρι να δικαστεί ξανά σε δεύτερο βαθμό έχοντας βέβαια 5 περιοριστικούς όρους.

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Ο 16χρονος στην απολογία του είχε αναλάβει την ευθύνη για την τραγική παράσυρση της 16χρονης, δηλώνοντας ενώπιον ανακριτή τη θλίψη του για το βαρύ τραυματισμό του ανήλικου κοριτσιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε δηλώσει ότι διατίθεται να βοηθήσει την οικογένεια της κοπέλας σε ό,τι χρειάζεται.

Κατά την απολογία του είχε πει ότι φοβήθηκε επειδή δε διέθετε δίπλωμα και γι’ αυτό εξήγησε ότι εγκατέλειψε το αιμόφυρτο κορίτσι. Όπως φέρεται να είπε, οδηγούσε το μηχανάκι για να πηγαίνει στη δουλειά του και δεν ήθελε να του το αφαιρέσουν.

Σε επικοινωνία που είχε το newsit.gr με τον πατέρα της 16χρονης, μετά την ανακοίνωση της αποφυλάκισης του 16χρονου, εκείνος ανέφερε ότι η υγεία του κοριτσιού είναι καλύτερη, βελτιωμένη και έχει επανέλθει στην καθημερινότητα του. Κάποιες δυσκολίες υπάρχουν ακόμα και μέρα με τη μέρα γίνεται καλύτερα με στόχο την πλήρη επιστροφή της στις δραστηριότητές της.

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Υπενθυμίζεται ότι η κοπέλα νοσηλευόταν για αρκετά βράδια διασωληνωμένη, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία στο ΚΑΤ, ενώ ο 16χρονος μάλιστα έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών.

Τι είπε ο δικηγόρος του 16χρονου στο newsit.gr

Ο δικηγόρος του 16χρονου μίλησε στο newsit.gr λέγοντας ότι «η απόφαση βγήκε τώρα, πριν από περίπου μισή ώρα, σαράντα πέντε λεπτά. Ο κύριος κρίθηκε ποινικά υπεύθυνος για την πράξη της επικίνδυνης οδήγησης. Του επιβλήθηκε ποινή περιορισμού σε ειδικό σωφρονιστικό κατάστημα ενός έτους. Κρίθηκε ποινικά ανεύθυνος για τις λοιπές πράξεις.

Το δικαστήριο αποφάσισε, δεδομένων των συνθηκών, να έχει αναστέλλουσα δύναμη η έφεσή του μέχρι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, με πέντε σωρευτικά περιοριστικούς όρους: της παρακολούθησης επιμελητή, προγραμμάτων που αφορούν ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα και της ολοκλήρωσης των σχολικών του υποχρεώσεων.

Αναφορικά με τη δική μου άποψη επί του ζητήματος, θεωρώ ότι και ο κύριος κατηγορούμενος, επειδή πραγματικά είναι δίπλα στην οικογένεια, ενστερνίζεται τον πόνο της και δεν εμφανίστηκε ενώπιον του ακροατηρίου να ισχυριστεί το αντίθετο.

O δικηγόρος, Γιώργος Ζαχαρόπουλος

Έλαβε όμως χώρα τόσο το νοσηρό οικογενειακό περιβάλλον, το ελλιπές οικογενειακό περιβάλλον για την ακρίβεια, αλλά και η γενικότερη έλλειψη προτύπων που ενυπήρχε στο σπίτι, με αποτέλεσμα αυτό το παιδί να μην έχει τις εικόνες για να διαμορφώσει έναν πιο υπεύθυνο χαρακτήρα. Γι’ αυτό και του δίνει, σε ηλικία δεκαέξι ετών, μία ευκαιρία, μετά από ένα εξαντλητικά αυστηρό καθεστώς μέχρι σήμερα, την ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να γίνει ένας καλύτερος άνθρωπος».