Αιγάλεω: Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτια αποχέτευσης βενζινάδικου – Περνούσαν από τον Κηφισό και έφταναν στη θάλασσα

Σε μία αποκρουστική ανακάλυψη έφτασαν αστυνομικοί στο Αιγάλεω όταν εντόπισαν 41χρονο να απορρίπτει, με βυτιοφόρο, υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή. Διαπιστώθηκαν μάλιστα τουλάχιστον 4 απορρίψεις μέσα σε διάστημα 20 ημερών

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα απόβλητα από το βυτιοφόρο κατέληγαν από το πρατήριο καυσίμων στο Αιγάλεω, μέσω σωληνώσεων, στο δίκτυο όμβριων υδάτων της ΕΥΔΑΠ και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό, με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.

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Στο πλαίσιο της έρευνας των αστυνομικών συνελήφθησαν χθες το πρωί (22/9/2026) ο 41χρονος οδηγός του βυτιοφόρου και ο 63χρονος, προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμα 2 ατόμων.

Ο εντοπισμός του βυτιοφόρου προέκυψε μετά από έρευνα των αστυνομικών της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., οι οποίοι είχαν θέσει σε διακριτική παρακολούθηση το πρατήριο υγρών καυσίμων, διαπιστώνοντας τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε 20 ημέρες.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου, καθώς και σε βάρος του οδηγού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 2.840 ευρώ και 1.348 ευρώ, αντίστοιχα, για παραβάσεις που αφορούν τη μη τήρηση στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης, ενώ το εν λόγω βυτιοφόρο κατασχέθηκε.

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Το βυτιοφόρο που κατασχέθηκε / Φωτο astynomia.gr

Φωτο astynomia.gr

«Κλήθηκε και προσήλθε στο πρατήριο υγρών καυσίμων περιβαλλοντολόγος του Τμήματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ.), προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και σύμφωνα με την εκτίμησή του, βάσει των τιμών των παραμέτρων του αναλυθέντος δείγματος, σε συνδυασμό με τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου, ήτοι την έντονη οσμή, το σκούρο καφέ χρώμα και την υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων, πρόκειται για υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και υποβάθμιση των επιφανειακών υδάτων και ενείχε άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία», αναφέρει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.