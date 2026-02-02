Κακοκαιρία στον Αγιόκαμπο: Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τις πλημμύρες – Βυθισμένα στη λάσπη σπίτια και δρόμοι

Μία ημέρα μετά το σφοδρό ξέσπασμα της κακοκαιρίας, οι κάτοικοι του Αγιόκαμπου μετρούν σήμερα (02.02.2026) τις πληγές τους. Πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμοι, ρέματα μπλοκαρισμένα από τα φερτά υλικά και λάσπη σε κάθε γωνιά του χωριού είναι λίγα από αυτά που περιγράφουν την κατάσταση στη Λάρισα.

Η θάλασσα έγινε ένα με τον κεντρικό δρόμο του Αγιόκαμπου, ενώ χιόνια από τον Κίσσαβο έλιωσαν με αποτέλεσμα περισσότερο νερό (από το βρόχινο) να βρεθεί μέσα στο χωριό της Λάρισας. Το πέρασμα της κακοκαιρίας ήταν δυνατό, και οι κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται από τις περιουσίες τους που παραμένουν βυθισμένες στη λάσπη.

Και σήμερα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού όπως φαίνεται στα ντοκουμέντα του newsit.gr.

Κάτοικοι και κλιμάκια απομακρύνουν τους ηλικιωμένους από τα σπίτια τους, μιας και τα λασπόνερα στις περιουσίες τους φτάνουν μέχρι το γόνατο.

Συνολικά πλημμύρισαν 3 σπίτια, δρόμοι, επιχειρήσεις και υπόγεια. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκε και στον αγροτικό τομέα, καθώς μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών στον Δήμο Αγιάς μετατράπηκαν σε λίμνες.

Φερτά υλικά και κυρίως κορμοί δέντρων που κατέβηκαν από το βουνό, μπλόκαραν το ρέμα του χωριού με αποτέλεσμα το νερό να «εγκλωβιστεί ανάμεσα στα σπίτια.

«Έργα που μας πνίγουν στον Αγιόκαμπο»

Η γυναίκα, μητέρα ΑμεΑ καθηγήτριας μαθηματικών, καταγγέλλει στο newsit.gr πως η γέφυρα της περιοχής αντί να τους λύνει τα χέρια, τους προκαλεί μεγαλύτερο πρόβλημα σε περίπτωση κακοκαιρίας, μιας και επιστρέφει τα νερά πίσω στο χωριό. Ανέφερε δε πως το μοναδικό ποτάμι της περιοχής από το οποίο κατεβαίνει το νερό από τα βουνά είναι πολύ μικρό με αποτέλεσμα να πλημυρίζει κάθε φορά ο Αγιόκαμπος σε περίπτωση που βρεθεί στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων.

Σχετικά με τις ζημιές στο σπίτι της, είναι ανυπολόγιστες. Ολόκληρη η περιουσία της είναι βυθισμένη στη λάσπη ενώ πλημμύρισε το σπίτι και το ξυλουργείο της. Καταστράφηκαν επαγγελματικά μηχανήματα ενώ λόγω της πλημμύρας, η κόρη της που είναι ΑμεΑ δεν μπόρεσε να πάει σήμερα στη δουλειά της καθώς το ειδικό αυτοκίνητό της έχει ακινητοποιηθεί στις λάσπες.

«Όλα ξεκινάνε από τον πολύ όγκο νερού που κατέβηκε από το βουνό. Το ποτάμι που έχουν αφήσει για να κατεβαίνει το νερό στην θάλασσα, είναι μικρό. Η κακοτυχία στη γέφυρα είναι ατελείωτη, το νερό γύρισε πίσω, η γέφυρα μας έπνιξε, το νερό έφτασε στα 2 μέτρα. Το σπίτι πλημμύρισε, το ξυλουργείο είναι μέσα στην λάσπη, καταστράφηκαν επαγγελματικά μηχανήματα. Οι υπεύθυνοι που έχουν αναλάβει τα έργα, δεν τα έχουν κάνει καλά. Η γέφυρα στοίχισε πολλά λεφτά αλλά μας πνίγει. Έργα που πνίγουν τον κόσμο» είπε αρχικά.

«Έχω ένα παιδί με αναπηρία, είναι παράλυτο από τη μέση και κάτω. Είναι μαθηματικός και λόγω της πλημμύρας δεν μπόρεσε να πάει στην δουλειά της σήμερα, δεν μπορούσε να φύγει το αυτοκίνητο από τις λάσπες. Στην κακοκαιρία Daniel ήμασταν παγιδευμένοι στη λάσπη 2 εβδομάδες», κατέληξε, ζητώντας από την πολιτεία να αναλάβει έργα ώστε το νερό της βροχής να μην πνίγει τις περιουσίες τους.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας από τον Αγιόκαμπο, ήταν σφοδρό. Η συγκεκριμένη περιοχή της Λάρισας ήταν και η δεύτερη -σε όλη την Ελλάδα- που δέχθηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής. Μέχρι το απόγευμα δέχθηκε 108 χιλιοστά νερού με αποτέλεσμα να προκληθούν ανυπολόγιστες ζημιές.