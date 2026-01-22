Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κακοκαιρία: Στου Παπάγου τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – Πνίγηκε η Αττική τις τελευταίες 24 ώρες

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην πρώτη οκτάδα των περιοχών με τα μεγαλύτερα ύψη βροχή στην Ελλάδα βρίσκονται μόνο σημεία της Αττικής
Βροχή στην Αττική
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Πνίγηκε από την κακοκαιρία η Αττική με τα ύψη βροχής να είναι τεράστια δημιουργώντας τεράστια προβλήματα.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε η Αττική που χτυπήθηκε ανελέητα από της σφοδρές καταιγίδες.

Η περιοχή της Αττικής που δέχτηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής ήταν ο Παπάγου φτάνοντας στα 174 χιλιοστά σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγουβάρδο. 

Ακολούθησε η περιοχή του Νομισματοκοπείου και το Χαλάνδρι με 148,4 και 148 χιλιοστά βροχής αντίστοιχα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην πρώτη οκτάδα των περιοχών με τα μεγαλύτερα ύψη βροχή στην Ελλάδα βρίσκονται μόνο σημεία της Αττικής.

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου συνοδεύεται μάλιστα από έναν χάρτη, στον οποίο αποτυπώνεται η κατανομή της 24ωρης βροχόπτωσης βασισμένη σε μετρήσεις από 543 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:

Η ανάρτηση του Κώστα Λαγουβάρδου

«Οι βροχές της 21ης Ιανουαρίου… Ο χάρτης που ακολουθεί παρουσιάζει την κατανομή της 24ης βροχής σε όλη την ελληνική επικράτεια την Τετάρτη 21/01/2026, αξιοποιώντας τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

 

Τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής σε όλη τη χώρα σημειώθηκαν στην  Αττική, όπως δίνεται και στον πίνακα κάτω δεξιά, με συνολικά ύψη βροχής που έφτασαν τα 174 χιλιοστά στο σταθμό μας στου Παπάγου».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
112
74
70
58
50
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Μόνο τα πόδια της φαίνονταν»: Μαρτυρία σοκ για την 56χρονη νεκρή στην Άνω Γλυφάδα – Η επόμενη ημέρα μέσα από φωτογραφίες
Θαμμένη κάτω από την λάσπη και τα φερτά υλικά παραμένει η περιοχή - Θρήνος για την άτυχη γυναίκα που έχασε τη ζωή της - Τι λέει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας - 910 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική
Αυτοκίνητα
Ανανεώθηκε πριν 11 λεπτά
Ο Γιάννης Καλλιάνος δείχνει με δυο φωτογραφίες το μέγεθος της καταστροφής στην Άνω Γλυφάδα - «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»
«Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά
Το πριν και το μετά στην Άνω Γλυφάδα 14
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Ύδρα: Κεντρικός δρόμος έγινε χείμαρρος, θυελλώδεις άνεμοι και μανιασμένα κύματα
Οι πλημμυρισμένοι δρόμοι σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους και τα τεράστια κύματα συνέθεσαν ένα σκηνικό που δεν είχαν συναντήσει ξανά όσοι μένουν στο νησί
Πλημμυρισμένοι δρόμοι στην Ύδρα
Στο «κόκκινο» το Αιγαίο με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι άνεμοι, καθώς στο ανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 έως και 10 μποφόρ
Αυτοκίνητα σε πλημμυρισμένους δρόμους
Newsit logo
Newsit logo