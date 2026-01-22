Συμβαίνει τώρα:
Κακοκαιρία – Ζιακοπούλου: «Σε μία μέρα έπεσε στην Αττική το νερό μισού χρόνου»

Από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, σημειώθηκαν στην Αττική, στην Ανατολική Πελοπόννησος, στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές της χώρας πολύ έντονες βροχοπτώσεις
αυτοκίνητα σε πλημμυρισμένους δρόμους
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Την ένταση της κακοκαιρίας που «έπνιξε» την Τετάρτη την Αττική περιέγραψε η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου λέγοντας πως έπεσε σε μία μέρα «το νερό μισού χρόνου».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ErtNews για την κακοκαιρία η μετεωρολόγος σημείωσε πως στην Αττική έπεσαν 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα και έκανε λόγο για «ρεκόρ όλης της χώρας και όλων των ετών». 

Από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, σημειώθηκαν στην Αττική, στην Ανατολική Πελοπόννησος, στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές της χώρας πολύ έντονες βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής ήταν:

Παπάγου Αττικής: 146,4 χιλιοστά

Τακτικούπολη Τριζινίας: 130,4 χιλιοστά

Βύρωνας Αττικής: 126,4 χιλιοστά

Χαλάνδρι: 125,8 mm

Ηλιούπολη: 124,4 mm

Νομισματοκοπείο: 123 mm

Η σφοδρότητα της βροχής σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα προκάλεσε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και αυξημένη επιφυλακή στις τοπικές αρχές.

Ελλάδα
