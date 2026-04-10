Καλαμάκι: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση του φορτηγού με το τραμ

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές
Η στιγμή που το φορτηγό κάνει όπισθεν με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τραμ, στο ύψος του Καλαμακίου, καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο. Το τροχαίο έγινε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης (09.04.2026) στον Άλιμο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο οδηγός του φορτηγού ξεκινά να κάνει όπισθεν πατώντας στις γραμμές του τραμ στο Καλαμάκι, χωρίς να αντιληφθεί πως ο συρμός περνά από το σημείο, εκείνη τη στιγμή.

Ως αποτέλεσμα ήταν το μπροστινό μέρος του τραμ να προσκρούσει με την πλαϊνή μεριά του οχήματος χωρίς όμως να προκληθούν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.

Τραμ τροχαίο στον Άλιμο
Το σημείο του τροχαίου / Photo / noupou.gr

Το πρώτο βαγόνι του τραμ εκτροχιάστηκε. Ο συρμός έτσι ακινητοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

