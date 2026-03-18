Καλαμαριά: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε

Ο 23χρονος δολοφόνος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα το μεσημέρι
Ο 19χρονος φίλος του 20χρονου
Ο 19χρονος φίλος του 20χρονου
Άγγελος Λαμπίδης

Ο 19χρονος που συνελήφθη για εμπλοκή στην δολοφονία του 20χρονο φίλο του, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά, επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, μετά από αίτημα που κατέθεσε η υπεράσπισή του πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο (19/3/2026).

Ο 19χρονος, που βρισκόταν στο σημείο στην Καλαμαριά μαζί με τον 20χρονο κι ένα ακόμη άτομο τη στιγμή της δολοφονίας, διώκεται για τρεις πράξεις: συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, οι δύο τελευταίες από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Τις ίδιες κατηγορίες αντιμετωπίζει και το δεύτερο πρόσωπο, από την ίδια παρέα, που ακόμη αναζητείται από την αστυνομία.

Στο μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του φονικού, ο οποίος θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή-οπλοχρησία.

Προανακριτικά, ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας, μετά από απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε κάτω από το σπίτι του.

Το χτύπημα στην καρδιά που προκάλεσε τον θάνατο του 20χρονου

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος πέρα από τις δύο μαχαιριές που τον σκότωσαν, είχε και κακώσεις στο πρόσωπο, γεγονός που δείχνει πως πριν την μοιραία μαχαιριά, υπήρξε συμπλοκή.

Το χτύπημα που προκάλεσε τον θάνατο του θύματος ήταν στην καρδιά. Το μαχαίρι προκάλεσε ρήξη του τοιχώματος της καρδιάς με αποτέλεσμα να προκληθεί ακατάσχετη αιμορραγία. Έχασε συνολικά 2 λίτρα αίματος. Πάρα τις προσπάθειες των φίλων του και των διασωστών του ΕΚΑΒ, ο 20χρονος κατέληξε λίγη ώρα μετά, στο νοσοκομείο.

Η δεύτερη μαχαιριά τον βρήκε κάτω από την μασχάλη. Το θύμα είχε κακώσεις και στα δεξιά ζυγωματικά του.

Ιατροδικαστική εξέταση έκανε και ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία, δείχνοντας πως και αυτός είχε κακώσεις και εκδορές σε όλο του το σώμα, μετά την λεγόμενη επίθεση που δέχτηκε κάτω από το σπίτι του.

Ελλάδα
