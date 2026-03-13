Καλαμαριά: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Ο 20χρονος έχει δεχτεί την μαχαιριά και δεν μπορεί να περπατήσει

Νέο βίντεο ντοκουμέντο, λίγα μέτρα πριν ο 20χρονος που δέχτηκε τη φονική μαχαιριά στην Καλαμαριά καταρρεύσει δίπλα από τον κάδο, φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε αποτυπώνονται δύο άτομα τα οποία δεν αποκλείεται να είναι φίλοι του θύματος να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου στην Καλαμαριά. Λίγο πιο πίσω φαίνεται να ακολουθεί ο 20χρονος που συμμετείχε και στους αυτόκλητους τιμωρούς της Θεσσαλονίκης και έχει δεχτεί τη μαχαιριά.

Εμφανώς καταβεβλημένος από τον τραυματισμό του ο 20χρονος ίσα ίσα που μπορεί να περπατήσει. Το βήμα του γίνεται όλο και πιο αργό και ώσπου λίγο πιο κάτω στην οδό Αργοναυτών θα καταρρεύσει.

Εκεί ο 20χρονος θα δεχτεί τις πρώτες βοήθειες, ενώ λίγη ώρα αργότερα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Στο μεταξύ αστυνομικοί της σήμανσης βρίσκονται από το πρωί της Παρασκευής (13.03.2026) σε ένα σπίτι στην Καλαμαριά και συγκεκριμένα στην οδό Παπαδημητρίου και έχουν ξεκινήσει έρευνες.

Η σήμανση προσπαθεί να συλλέξει στοιχεία για τη δολοφονία

Είναι στον ίδιο δρόμο όπου έγινε η δολοφονία του 20χρονου, ο οποίος αφού δέχτηκε την μαχαιριά περπάτησε λίγο και στη συνέχεια κατέρρευσε στην οδό Αργοναυτών.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 10 το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026) στην Καλαμαριά. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι άγνωστοι διαπληκτίστηκαν με τον 20χρονο, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι πισώπλατα. Μαρτυρίες κάνουν λόγο ότι στο σημείο τον περίμεναν τρία άτομα με κουκούλες.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομία και διασώστες του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου λίγο αργότερα εξέπνευσε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο νεαρός ανήκει στην ομάδα των «αυτόκλητων τιμωρών» που δρούσε στην Θεσσαλονίκη, μιας ομάδας που παγίδευε παιδόφιλους και τους ξυλοκοπούσε.