Καλαμαριά: Σοκαριστικοί διάλογοι νεαρών μετά την δολοφονία του 20χρονου – «Μακάρι να πεθάνει, ήταν τέζα»

Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή έχοντας δεχτεί δύο σοβαρά τραύματα από μαχαίρι. Για το έγκλημα έχει κριθεί προφυλακιστέος ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης ο οποίος επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Όλη η Θεσσαλονίκη είναι σοκαρισμένη μετά την φονική επίθεση που δέχτηκε ο Κλεομένης το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026) στην περιοχή της Καλαμαριάς. Με όσα είναι γνωστά μέχρι στιγμής, ο 20χρονος μαζί με δύο φίλους του φέρονται να ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση με τον 23χρονο, με αποτέλεσμα ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας, να κάνει χρήση του μαχαιριού που είχε μαζί και να προκαλέσει θανατηφόρα τραύματα στο θύμα, ένα στην πλάτη και ένα στην καρδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος με τους φίλους του, όπως φαίνεται σε οπτικό υλικό, προσπάθησαν να διαφύγουν από το σημείο της συμπλοκής, ωστόσο ο Κλεομένης κατέρρευσε δίπλα από κάδο απορριμμάτων στην οδό Αργοναυτών, στην Καλαμαριά, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή λίγα λεπτά μετά.

Σήμερα Τετάρτη (18.03.2026) ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου, διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο 23χρονος επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

Ωστόσο, σοκ προκαλεί μια νέα αποκάλυψη που έγινε στην εκπομπή Live News. Νεαροί, φερόμενοι φίλοι του 23χρονου, αντάλλασσαν μηνύματα μέσω social media λίγα λεπτά μετά το φονικό, στα οποία εύχονταν ο 20χρονος να πεθάνει, ενώ έδιναν και συμβουλές στον καθ΄ ομολογίαν δράστη προκειμένου να αποφύγει την ταυτοποίηση και τη σύλληψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία έχει στα χέρια της την συνομιλία που έγινε λίγο μετά τη δολοφονία, η οποία μάλιστα έγινε μεταξύ φίλων του 23χρονου, συμφώνα με το Live News.

Η συνομιλία:

Έσφαξαν έναν “Τούρκο”.

Ναι… τον γ… οι μάγκες.

Καλά είναι τότε. Μακάρι να πεθάνει.

Μπράβο το παιδί. Σοβαρά είναι;

Πείτε του να πετάξει το κινητό του.

Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν.

Μάγκες, μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;

Θα μαζευτούμε.

Μάγκες, έχει γίνει χαμός… ο Τούρκος ήταν τέζα. Έφυγε με ασθενοφόρο.

Βγείτε όλοι από την ομαδική!

Βγείτε όλοι!

Τι υποστήριξε ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος υποστήριξε πως δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον 3 άτομα έξω από το σπίτι του. Δύο ακόμη άτομα, σύμφωνα με όσα φέρεται να απολογήθηκε, βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε κινητό τηλέφωνο και βιντεοσκοπούσε την εις βάρος του επίθεση.

Είπε επίσης ότι χτυπήθηκε επανειλημμένα, ακόμη και με σφυρί, τονίζοντας ότι προκειμένου να προστατευθεί αντέδρασε χρησιμοποιώντας το μαχαίρι «στα τυφλά». «Δεν είχα ανθρωποκτόνο δόλο» φαίνεται να είπε, εκφράζοντας τη λύπη του για την απώλεια της ζωής τού 20χρονου.

Επικαλέστηκε δε, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στην οποία υποβλήθηκε, για να τεκμηριώσει τα χτυπήματα που δέχθηκε- η υπεράσπισή του κάνει λόγο για πάνω από 20 χτυπήματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στο σώμα από όργανα που δεν προσδιορίζονται ιατροδικαστικά.

Ο ίδιος φέρεται, επιπλέον, να έκανε επίκληση στη μαρτυρία διανομέα η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία και φαίνεται να περιγράφει την έναρξη του επεισοδίου και την φερόμενη επίθεση στον 23χρονο.

Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 19χρονος που βρισκόταν μαζί με το θύμα τη στιγμή του αιματηρού επεισοδίου. Ο ίδιος, καθώς κι ακόμη ένα άτομο που αναζητείται, διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Η κύρια ανάκριση για την υπόθεση – η οποία φαίνεται πως έχει οπαδικό υπόβαθρο – θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα προκειμένου για να φωτιστούν όλες οι πτυχές της. Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται και τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων.

Μάρτυρας – «κλειδί»

Την ώρα που ο 23χρονος κατηγορούμενος έφτανε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να απολογηθεί, ένας αυτόπτης μάρτυρας του φονικού αποφάσισε να μιλήσει για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη. Πρόκειται για τον διανομέα που καταγράφηκε σε βίντεο να σταματάει στο σημείο που είχε καταρρεύσει ο αδικοχαμένος νεαρός στην Καλαμαριά, για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο νωρίτερα έτυχε, όπως είπε , να βρίσκεται στο σημείο της αιματηρής συμπλοκής. «Εγώ πήγα μία παραγγελία, είχα δύο παραγγελίες. Με το που σταματάω εγώ με το που σταματώ εγώ το μηχανάκι και πάω να δώσω την παραγγελία, βλέπω ένα παλικαράκι απέναντι, σκάνε 3 άτομα από πίσω με κουκούλες. Ξέρεις full face και τέτοια. Του λέγανε «σε βρήκαμε» του λένε και «θα σε …», κάτι τέτοιο», είπε αρχικά ο αυτόπτης μάρτυρας.

Ο διανομέας υποστηρίζει πως ο 23χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία, δέχτηκε επίθεση από 3 άτομα. Το θύμα και τους δυο φίλους του. «Εκεί άρχισαν όλα σε παιδί μου. Αρχίζει να τρέχει αυτός, τρέχουν και άλλοι τρεις από πίσω, τον ρίχνουν κάτω, αρχίζουν να τον χτυπούν και τα λοιπά. Εγώ λέω: “Αμάν τώρα τι γίνεται εδώ ρε παιδί μου”. Μπήκα μέσα στην πολυκατοικία, φώναξα: “Ε, αφήστε το παιδί ρε”, και αυτά. Είχε παραθυράκι ανοιχτό. Ανεβαίνω, αφήνω την παραγγελία, κατεβαίνω και είχαν εξαφανιστεί όλοι», συνέχισε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Όλα, όπως ανέφερε έγιναν πολύ γρήγορα. Ο διανομέας δήλωσε βέβαιος πως στη συμπλοκή πήραν μέρος οι 3 φίλοι που είχαν φτάσει στην Καλαμαριά από άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης και ο 23χρονος. «Τρία άτομα χτυπούσαν έναν. Δεν είδα άλλους, βλέπω και εγώ στην τηλεόραση τώρα που γράφουν. Εγώ τι να σου πω φίλε; Τρεις είδα και άλλον έναν. Σύνολο 4 άτομα δηλαδή», είπε.

Ο ίδιος δεν είδε πως ακριβώς βρέθηκε το μαχαίρι στα χέρια του 23χρονου, καθώς όπως μας λέει, εκείνη την ώρα είχε μπει σε πολυκατοικία για να παραδώσει παραγγελία. Σε ερώτηση του εάν είδε να κρατούν στα χέρια τους πράγματα ή αν χτυπούσαν με τα χέρια ο αυτόπτης μάρτυρας είπε: «Επειδή έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Δηλαδή εγώ είδα 3 κουκουλοφόρους να τρέχουν, τώρα δεν είδα να κρατάνε κάτι.

Συμπληρωματικά ο διανομέας μίλησε στο Live News και ανέφερε: «Σταμάτησε ένα παλικαράκι με την κοπέλα του, με το αμάξι. Λέει: «Ρε παιδιά τι γίνεται εδώ, καλά είναι το παιδί, κάπως να βοηθήσουμε». Και οι άλλοι (οι φίλοι), δεν θέλανε να περιμένουμε ασθενοφόρα. «Θα τον πάμε εμείς» έλεγαν «στο νοσοκομείο». Σε μια φάση είπαν και σε αυτό το παιδί με την κοπέλα: «Θα σας δώσουμε λεφτά να τον πάμε με το δικό σου αμάξι το παλικάρι». Ήταν κι αυτοί σε σοκ, μιλούσανε στο τηλέφωνο με κάποιον άλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο ένας από τους δύο μιλούσε στο τηλέφωνο λέγοντας: «Αυτός δεν αναπνέει ρε συ, δεν αναπνέει.» Παράλληλα, άκουγα τον συνομιλητή μέσα από το τηλέφωνο να λέει: «Δες αν έχει σφυγμό». Κατάλαβα ότι δεν μιλούσε με ασθενοφόρο ή με την αστυνομία, αλλά με κάποιο τρίτο άτομο, που ήξερε τι έχει γίνει», συνέχισε.

Στα πρώτο καρέ του βίντεο που είχε εξασφαλίσει το newsit.gr, φαινόταν το θύμα και οι δυο φίλοι του να προσπαθούν να τρέξουν για να απομακρυνθούν. Ο 20χρονος Κλεομένης προσπαθούσε να επιταχύνει αλλά οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν. Οι δυο φίλοι του κινούνταν στο δρόμο πριν αντιληφθούν ότι ο 20χρονος κατέρρευσε δίπλα από κάδο. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, έφτασε στο σημείο και ο διανομέας – αυτόπτης μάρτυρας.

«Μετά αφήνω τις παραγγελίες μου, προχωράω ευθεία και βρίσκω το παλικάρι στον κάδο, με έναν κύριο από πάνω να του πιέζει τα τραύματα και τους δύο φίλους του. είχαν μείνει εκεί, ώσπου καταλάβαμε ότι κάτι περίεργο έχει γίνει ρε παιδί μου. μετά από λίγο ήρθε το περιπολικό, αυτοί με το που είδαν αστυνομία, τους λέει ο αστυνομικός: “Ελάτε εδώ”, και εξαφανίστηκαν. Άρχισαν να τρέχουν», συνέχισε ο μάρτυρας.

Ο διανομέας παραμένει συγκλονισμένος από τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν μπροστά του: «Τώρα βλέπεις 20 ετών παιδάκια σφάζονται σαν να μην αξίζει η ζωή τους, ούτε τίποτα. Κατάλαβες;», τόνισε.