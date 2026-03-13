Καλαμαριά: Το σενάριο της ενέδρας, η έφοδος σε σπίτι και η ταυτοποίηση του δράστη της δολοφονίας του 20χρονου

Ένα ενδεχόμενο, που παραπέμπει σε οπαδική βία, ερευνούν οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI ως το πιθανότερο πίσω από την δολοφονία του 20χρονου

το βράδυ της Πέμπτης (12.3.26) στην Καλαμαριά. Μάλιστα, βρίσκονται ένα βήμα πριν την επίσημη ταυτοποίηση το δράστη με το μαχαίρι.

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες, πολύ κοντά στο σημείο της δολοφονίας στην Καλαμαριά, διαμένει οργανωμένος οπαδός ομάδας της Θεσσαλονίκης, την ίδια ώρα που το θύμα φέρεται να είναι οπαδός και μάλιστα σε σύνδεσμο αντίπαλης ομάδας.

Αν τελικά επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο, ο 20χρονος και τρεις φίλοι του έστησαν καρτέρι στον οπαδό της αντίπαλης ομάδας κοντά στο σπίτι του, έγινε το σοβαρό επεισόδιο και τότε αυτος έβγαλε μαχαίρι και το κάρφωσε στη πλάτη του 20χρονου.

Οι αναλυτές προσπαθούν μέσα από τα βίντεο που έχουν καταγράψει το συμβάν αλλά και τις μαρτυρίες να καταλήξουν αν τελικά ισχύει αυτό το ενδεχόμενο ή πίσω από την συμπλοκή και το θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού προσωπικές διαφορές ή άλλα κίνητρα.

Και αυτό γιατί ο 20χρονος που έπεσε νεκρός από τη μαχαιριά στην πλάτη είναι μπλεγμένος και το όνομά του αναφέρεται στη δικογραφία για τους «αυτόκλητους τιμωρούς» που κλείνουν ραντεβού διαδικτυακά μέσα από ψεύτικα προφίλ με ενήλικες παριστάνοντας τα ανήλικα κορίτσια και στη συνέχεια τους χτυπούν και τους ληστεύουν.

Έτσι κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ξυλοδαρμού και ληστείας. Ως οργανωμένος οπαδός μεγάλης ομάδας της Θεσσαλονίκης δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει ποτέ τις αρχές, αν και όλοι γνωρίζουν την οπαδική του ταυτότητα.

Η έφοδος και η ταυτοποίηση

Μάλιστα, νωρίς το πρωί έγινε έρευνα στο σπίτι του νεαρού οπαδού της αντίπαλης ομάδας που διαμένει κοντά στο σημείο της συμπλοκής και του θανάτου του 20χρονου, προκειμένου να εντοπιστούν στοιχεία που θα λύσουν το μυστήριο της δολοφονίας.

Απόλυτα έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης είναι ένα βήμα πριν ταυτοποιηθεί επίσημα είναι θέμα ωρών να εξιχνιαστεί πλήρως η υπόθεση.

Σε αυτό ισως βοηθήσουν και οι περίπου 10 προσαχθέντες φίλοι του θύματος που όμως σε πρώτη φάση δεν έχουν δώσει στοιχεία που να τι ακριβώς συνέβη χθες στις 10 το βράδυ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης