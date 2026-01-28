Καλαμάτα: Διαρρήκτες με ποδήλατα χτύπησαν στο ΚΤΕΛ – Με λοστό ξήλωσαν το παράθυρο

Στόχος διάρρηξης έγιναν τα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας, όταν τα ξημερώματα προχθές τέσσερα άτομα εισέβαλαν στον χώρο.

Οι δράστες που μπήκαν στα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ της Καλαμάτας, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, καταστρέφοντας τα προστατευτικά κάγκελα και αφαιρώντας παράθυρο προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό. Από τα γραφεία αφαίρεσαν χρηματικό ποσό ύψους περίπου 200 ευρώ.

Η δράση τους καταγράφηκε από το σύστημα καμερών ασφαλείας, με τις κινήσεις τους να μαρτυρούν ότι γνώριζαν την ύπαρξη συναγερμού, τον οποίο προσπάθησαν να αποφύγουν κινούμενοι χαμηλά στο έδαφος. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ιδιαίτερα πολυσύχναστο σημείο της πόλης, περίπου στις 2 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τέσσερις έφτασαν στο σημείο χρησιμοποιώντας ποδήλατα και παρέμειναν για αρκετή ώρα προσπαθώντας να μπουν στον χώρο.