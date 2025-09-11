Καλαμάτα: Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης που πέθανε στο τροχαίο – «Δεν την σκότωσαν στον δρόμο αλλά στο αυτοκίνητο»

Βολές προς τον οδηγό του μοιραίου αυτοκινήτου, ρίχνει ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας που άφησε την τελευταία της πνοή σε σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα, στο κέντρο της Καλαμάτας.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (08.09.2025) στην Καλαμάτα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 23χρονος με συνοδηγό την 19χρονη, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, έκανε σβούρες στη μέση του δρόμου και καρφώθηκε σε δέντρο. Από την σύγκρουση πέθανε ακαριαία η 19χρονη ενώ ο 23χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο πατέρας της αδικοχαμένης Κάτιας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR έριξε την ευθύνη που πλέον δεν κράτα το κορίτσι του, στον 23χρονο οδηγό.

«Δεν μου το σκότωσαν στο δρόμο, αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ποιος; Ένας νεαρός που είχε κάνει ατύχημα ξανά πριν από ένα μήνα», είπε με τρεμάμενη φωνή.

Στη συνέχει αναφέρθηκε και στο γεγονός πως ένα παιδί μόλις 23 χρόνων οδηγούσε αυτοκίνητο 2.200 κυβικά.

«Μέσα στην Καλαμάτα δε συνηθίζονται τέτοια ατυχήματα. Ειδικά στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Δώσανε σε ένα παιδί 22 χρονών ένα αυτοκίνητο 2000 με 2200 κυβικά, τουτέστιν από 150 μέχρι 180 άλογα», συνέχισε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, Νίκος Ρουσσόπουλος, ανέφερε από την πλευρά του «με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, το αυτοκίνητο κινείτο με υπερβολική ταχύτητα μέσα στην πόλη. Στο δέντρο που έπεσε το αυτοκίνητο δεν κόπηκε ο κορμός από τη ρίζα άρα το αυτοκίνητο “πέταγε”»