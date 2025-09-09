Ελλάδα

Καλαμάτα: Νεκρή σε τροχαίο δυστύχημα 19χρονη – Δείτε φωτογραφίες από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο

Ο 23χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου το οποίο χτύπησε σε δέντρα πριν αναποδογυρίσει
Αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το 19χρονο θύμα

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Καλαμάτα, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (08.09.2025) καθώς 19χρονη άφησε την τελευταία της πνοή μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Η τραγωδία έγινε στην οδό Αρτέμιδος, στην Καλαμάτα, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος με συνοδηγός την 19χρονη, βγήκε εκτός πορείας, χτύπησε δέντρα και εν τέλει αναποδογύρισε. Αυτόπτες μάρτυρες που είδαν το τροχαίο δυστύχημα κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική για να απεγκλωβίσουν τους δύο νεαρούς.

Η 19χρονη ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Αυτοκίνητο

aftokinhto troxaio dustuxhma kalamata

Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πληροφορίες από tharrosnews.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ξηρασία «γονατίζει» όλη η χώρα: Σε Λέσβο, Πελοπόννησο, Μακεδονία και Κρήτη τα μεγαλύτερα προβλήματα – Δείτε χάρτη
Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελεί μικρό τμήμα της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας - Σημαντικά προβλήματα και στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα
Ξηρασία 1
Γιατί ο σεισμός στην Εύβοια έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική - «Κουνήθηκε» μέχρι και η Τήνος
«Έχουμε την εντύπωση ότι είναι ένα μικρός και τυπικός σεισμός, που αν δεν είχε γίνει κοντά στο λεκανοπέδιο δεν θα είχαμε δώσει ιδιαίτερη σημασία» σημειώνει ο Κώστας Παπαζάχος μιλώντας στο newsit.gr
Εύβοια
Newsit logo
Newsit logo