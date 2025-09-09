Καλαμάτα: Νεκρή σε τροχαίο δυστύχημα 19χρονη – Δείτε φωτογραφίες από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Καλαμάτα, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (08.09.2025) καθώς 19χρονη άφησε την τελευταία της πνοή μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Η τραγωδία έγινε στην οδό Αρτέμιδος, στην Καλαμάτα, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος με συνοδηγός την 19χρονη, βγήκε εκτός πορείας, χτύπησε δέντρα και εν τέλει αναποδογύρισε. Αυτόπτες μάρτυρες που είδαν το τροχαίο δυστύχημα κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική για να απεγκλωβίσουν τους δύο νεαρούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 19χρονη ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πληροφορίες από tharrosnews.gr