Καλαμάτα: 38χρονος αποπειράθηκε να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του – Της έστησε καρτέρι και την πυροβόλησε

Σε απόπειρα γυναικοκτονίας παραπέμπουν οι πυροβολισμοί που ακούστηκαν σήμερα (23/9/2026) το πρωί στο κέντρο της Καλαμάτας, όταν 38χρονος πυροβόλησε 2 φορές κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, ευτυχώς χωρίς να βρίσκει στόχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 38χρονος φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στην 25χρονη πρώην σύντροφό του, κοντά στον χώρο όπου εργαζόταν στην Καλαμάτα. Όταν η νεαρή γυναίκα στάθμευσε το αυτοκίνητό της για να μεταβεί στην εργασία της, ο 38χρονος φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές προς το μέρος της, χωρίς ευτυχώς να την πετύχει ή να την τραυματίσει, ενώ από θαύμα δεν τραυματίστηκε και κανείς διερχόμενος.

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Αμέσως μετά απομακρύνθηκε από το σημείο με το αυτοκίνητό του προσπαθώντας να ξεφύγει. Λίγο αργότερα όμως για κακή του τύχη ενεπλάκη σε τροχαίο με άλλο όχημα, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και προσπάθησε να διαφύγει πεζός.

Τελικά εντοπίστηκε να κρύβεται σε θαμνώδη περιοχή κοντά στο Πάρκο του ΟΣΕ και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό εντοπίστηκε σε σπίτι συγγενικού προσώπου του 38χρονου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κυνηγετικό όπλο ανήκει νόμιμα στον πατέρα του, ο οποίος επίσης συνελήφθη για πλημμελή φύλαξή του.

Ο 38χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών.