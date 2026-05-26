Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού

Ώρες αγωνίας έζησε για μια γυναίκα από το Καινούργιο Αγρινίου, το σοβαρό περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις υγειονομικές αρχές
Συναγερμός στις αρχές στο Αγρίνιο όταν γυναίκα χρειάστηκε να μπει στη ΜΕΘ μετά από δάγκωμα φιδιού μέσα στο σπίτι της. Η ίδια η γυναίκα δεν κατάλαβε πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό εντός της οικίας της. Δεν είδε ποτέ το ερπετό, παρά μόνο την πληγή που της προκάλεσε το δάγκωμα.

Το περιστατικό έγινε στο Καινούργιο Αγρινίου και η γυναίκα νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο Πατρών, έπειτα από δάγκωμα φιδιού.

Αμέσως μετά τη διαπίστωση του δαγκώματος, η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της και της ανάγκης για εξειδικευμένη αντιμετώπιση , κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του kainourgiopress, η  ασθενής εξήλθε από την ΜΕΘ και νοσηλεύεται σε κλινική του νοσοκομείου.

