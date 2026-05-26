Ασφυξία στον Έβρο από τις ουρές των αυτοκινήτων μετά το νέο σύστημα ελέγχων – Αναμονή 10 ωρών στο Τελωνείο

Ασφυξία επικρατεί στα σύνορα στον Έβρο με την αναμονή στο Τελωνείο να φτάνει μέχρι και τις 10 ώρες με τους οδηγούς να ταλαιπωρούνται αφάνταστα.

Οι καθυστερήσεις στα σύνορα του Έβρου φτάνουν τις 10 ώρες, ενώ οι ουρές στο Τελωνείο στα 6 χιλιόμετρα. Το νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχων που έχει θεσπίσει η ΕΕ με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών που έρχονται ή φεύγουν από ευρωπαϊκά κράτη έχει προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα το οποίο εντείνεται κάθε φορά που έχει Μπαϊράμι σύμφωνα με το μέλος του ΔΣ των ταξιδιωτικών πρακτόρων ΑΜ-Θ Τάκη Δολιανίτη.

«Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και αυτό εκτός των άλλων πλήττει σοβαρά τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής. Έρχομαι δυο φορές την εβδομάδα στο Τελωνείο Κήπων εδώ και 40 χρόνια και αυτό που διαπιστώνω είναι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην ομαλή ροή των ταξιδιωτών επισκεπτών. Αν και το προσωπικό τόσο του Τελωνείου όσο και της αστυνομίας κάνουν τα αδύνατα δυνατά, ψυχή τε και σώματι, η κατάσταση παραμένει χαώδης», ανέφερε στην ΕΡΤ Τάκη Δολιανίτη.

Εξηγώντας το φαινόμενο, τονίζει ότι ειδικά τώρα που ξεκίνησε το μεγάλο ρεύμα εισόδου Τούρκων επισκεπτών στην χώρα μας λόγω του Κουρμπάν- Μπαϊράμι, από τις 8 γραμμές ελέγχου από την Τουρκία καταλήγουν σε δυο γραμμές με το ζόρι στην Ελλάδα. Σε αυτό προστίθενται οι απαραίτητοι βιομετρικοί έλεγχοι που εφαρμόζονται για τους κατοίκους Τρίτων χωρών, δηλαδή γίνεται η καταγραφή όλων των μη Ευρωπαίων πολιτών από την Ελληνική αστυνομία, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο.

Όπως επισήμανε ο κ Δολιανίτης, «το λογισμικό που διαθέτουν για το σκοπό αυτό είναι αρκετά αργό. Έχω χρονομετρήσει .Για να περάσει ένας πολίτης Τρίτης χώρας από βιομετρικό έλεγχο (φωτογράφιση και δακτυλικά αποτυπώματα ) χρειάζεται 1,5 με 2 λεπτά. Φανταστείτε ένα λεωφορείο με 50 άτομα πόση ώρα θα πρέπει να περιμένει. Επίσης οι κτιριακές εγκαταστάσεις δεν βοηθούν ώστε το λεωφορείο που έχει ξεχωριστή γραμμή να προσεγγίσει το γραφείο ελέγχου. Αυτό όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των τουριστικών πρακτόρων ΑΜ-Θ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις εκδρομές από και προς Τουρκία και αυτό διαπιστώνεται και σε πολλές ακυρώσεις που γίνονται στα γραφεία προκειμένου να μην υποστούν αυτή την ταλαιπωρία όταν η εκδρομή τους είναι τριήμερη».

Οι ώρες αναμονής στα σύνορα από την περασμένη Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή ήταν από 8 έως 10, ενώ η ουρά των αυτοκινήτων από το Τουρκικό Τελωνείο έφτανε μέχρι τα Ύψαλα, δηλαδή 6 χλμ. Για την αποσυμφόρηση της κατάστασης από τις 4 λωρίδες που υπάρχουν στην είσοδο της Ελλάδας επιβατικά, επιβατικά λεωφορεία, φορτηγά ψυγεία και φορτηγά, οι 3 δόθηκαν στα επιβατικά και μια στα φορτηγά.

Ο νέος τρόπος καταγραφής που εφαρμόζεται πλέον και στη χώρα μας εκτιμάται ότι θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, όσο διαρκούν οι αργίες των Τούρκων επισκεπτών, των οποίων ο αριθμός αυξάνεται θεαματικά κάθε χρόνο.

«Είναι τρομερό» καταλήγει ο κ Δολιανίτης, «το 1883 υπήρχε το θρυλικό Orient Express που περνούσε από την Κομοτηνή, τον Έβρο και πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι ταξιδιώτες, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Οι άνθρωποι της ΑΑΔΕ, του Τελωνείου της Αστυνομίας δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, αλλά δεν υπάρχει καμία υποδομή που να βοηθάει το τεράστιο τουριστικό ρεύμα που υπάρχει».