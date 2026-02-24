Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός 45χρονης από τον σύντροφό της στη μέση του δρόμου

Αδιανόητο περιστατικό στην Καλλιθέα τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/02/2026) με τον ξυλοδαρμό μιας γυναίκας από τον σύντροφό της στη μέση του δρόμου.

Ο ξυλοδαρμός έγινε επί της Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα και το βίντεο που παρουσιάζει το Mega δείχνει μια γυναίκα να κρατά το κεφάλι της, να περπατά γρήγορα και να προσπαθεί να ξεφύγει. Λίγα μέτρα πιο πίσω, ο σύντροφός της την κυνηγά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα, το ζευγάρι διασκέδαζε σε νυχτερινό μαγαζί της περιοχής. Ένας καβγάς μεταξύ τους, όμως, κατέληξε σε ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα δέχθηκε βάναυσα χτυπήματα από τον 49χρονο. Με το που βγήκαν από το νυχτερινό κέντρο, ο 49χρονος υπό την επήρεια μέθης επιτίθεται στη σύντροφό του. Τη γρονθοκοπά με μανία. Την κλωτσά. Τη σέρνει στο δρόμο.

Περαστικοί γίνονται μάρτυρες της ακραίας βιαιότητας και καλούν το 100.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήμασταν μαζί στο νυχτερινό κέντρο επί της Χαροκόπου. Περίπου τέσσερις και μισή τα ξημερώματα φύγαμε. Ο σύντροφός μου με χτύπησε με χέρια και πόδια σε όλο το κορμί. Στη συνέχεια με έσερνε στο δρόμο, προκαλώντας μου γρατζουνιές», κατέθεσε η γυναίκα.

Στη συμβολή των οδών Θησέως και Δαβάκη, μόλις 700 μέτρα από το μαγαζί, οι αστυνομικοί εντοπίζουν το ζευγάρι. Στη θέα τους, η γυναίκα καταφέρνει να ξεφύγει και να ζητήσει βοήθεια.

«Ο 49χρονος, υπό την επήρεια αλκοόλ, συνέχιζε να τραβά τη γυναίκα από τα χέρια, ενώ εκείνη βρισκόταν στο οδόστρωμα και φώναζε βοήθεια», κατέθεσε ο αστυνομικός.

Ο 49χρονος, που ήταν μεθυσμένος, συλλαμβάνεται για ενδοοικογενειακή βία και υποστήριξε: «Η σύντροφός μου ήταν μεθυσμένη και χτυπούσε τον εαυτό της. Δε την πείραξα».