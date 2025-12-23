Καλλιθέα: Δεύτερο περιστατικό με πτώση ασανσέρ – Απεγκλωβίστηκε γυναίκα

Δυο περιστατικά με απεγκλωβισμούς πολιτών από ασανσέρ σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε δυο διαφορετικά σημεία της Αθήνας.

Το πιο σοβαρό ήταν αυτό που έγινε στα Ιλίσια με έναν συντηρητή ασανσέρ να απεγκλωβίζεται σοβαρά τραυματισμένος από τον ανελκυστήρα ο οποίος έπεσε στο κενό και το δεύτερο σε κατάστημα στην οδό Παπαζαχαρίου Καλλιθέα όπου εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ μια γυναίκα την οποία επίσης απεγκλώβισε η Πυροσβεστική.

Η γυναίκα είναι σύμφωνα με πληροφορίες πιο ελαφρά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.