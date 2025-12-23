Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Καλλιθέα: Δεύτερο περιστατικό με πτώση ασανσέρ – Απεγκλωβίστηκε γυναίκα

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στα Ιλίσια
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Photo / Eurokinissi

Δυο περιστατικά με απεγκλωβισμούς πολιτών από ασανσέρ σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε δυο διαφορετικά σημεία της Αθήνας. 

Το πιο σοβαρό ήταν αυτό που έγινε στα Ιλίσια με έναν συντηρητή ασανσέρ να απεγκλωβίζεται σοβαρά τραυματισμένος από τον ανελκυστήρα ο οποίος έπεσε στο κενό και το δεύτερο σε κατάστημα στην οδό Παπαζαχαρίου Καλλιθέα όπου εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ μια γυναίκα την οποία επίσης απεγκλώβισε η Πυροσβεστική. 

Η γυναίκα είναι σύμφωνα με πληροφορίες πιο ελαφρά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
249
178
147
109
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού στα Χανιά - «Περιμένουμε σήμερα να μάθουμε αν είναι ζωντανός», λέει ο πατέρας του
Η αστυνομία αναμένεται σήμερα να εξετάσει βίντεο από σούπερ μάρκετ που φέρεται να πέρασε ο γιατρός - Οι δηλώσεις του πατέρα του στο newsit.gr
γιατρός
Newsit logo
Newsit logo