Καλλιθέα: Εξαφάνιση 21χρονου, τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός στην Καλλιθέα για την εξαφάνιση του Βασίλη Λαμπροκωστόπουλου, ηλικίας 21 ετών. Πληροφορίες για την υπόθεση έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού», αργά το βράδυ της Κυριακής (22.03.2026).

Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση, τα ίχνη του 21χρονου αγνοούνται από την Καλλιθέα από τις 12 Μαρτίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του νεαρού, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Βασίλης Λαμπροκωστόπουλος, έχει ύψος 1.73 μ., 90 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε, ενώ φέρει τατουάζ στο πτερύγιο και το κάτω μέρος του αριστερού του αυτιού.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Αγνοείται δύτης στη Βουλιαγμένη: Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης
Δύο δύτες πραγματοποίησαν κατάδυση σε ένα θαλάσσιο πηγάδι, στην περιοχή Λιμανάκια, από αυτούς, ο ένας κατάφερε να αναδυθεί, ενώ ο δεύτερος δεν βγήκε, πιθανότατα λόγω ισχυρών ρευμάτων που τον παρέσυραν
