Καλλιθέα: Φωτιά σε διαμέρισμα – Χωρίς τις αισθήσεις τους βρέθηκαν δύο άντρες

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Καλλιθέα στην οδό Αγαμέμνονος, λίγο μετά της 19:30 σήμερα το βράδυ, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, με δύο άτομα να έχουν βρεθεί μέσα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Στο διαμέρισμα που έπιασε φωτιά στην Καλλιθέα βρέθηκαν δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους οι οποίοι παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δυο άτομα, περίπου 35 ετών, έχουν καταγωγή από την Συρία.

Η φωτιά που βρίσκεται πλέον υπό μερικό έλεγχο, φαίνεται να ξέσπασε μετά από έκρηξη η οποία προκλήθηκε από σόμπα υγραερίου. Ο θόρυβος της έκρηξης φαίνεται να ακούστηκε και στα κοντινά διαμερίσματα.

Από την φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε διπλανό σπίτι, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, με τον ιδιοκτήτη όμως να βρίσκεται σε σοκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, αφού στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμακοφόρο όχημα, και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.