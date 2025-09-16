Καλλιθέα: Κατάστημα λειτουργούσε σαν «βιτρίνα» για παράνομο καζίνο – Κατασχέθηκε ποσό ύψους 11.000 ευρώ

Ένα κρυφό «καζίνο» λειτουργούσαν μια 45χρονη και ένας 67χρονος μέσα σε κατάστημα στην Καλλιθέα μέχρι τη στιγμή που συνελήφθησαν από αστυνομικούς οι οποίοι κατάσχεσαν όλα τα υπάρχοντα τους. Συγκεκριμένα βρέθηκαν ένα πυροβόλο όπλο, φυσίγγια καθώς και το χρηματικό ποσό των 11.075 ευρώ.

Οι δύο εμπλεκόμενοι στην επιχείρηση του καζίνο συνελήφθησαν την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς στην περιοχή της Καλλιθέας και κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί παιγνίων, όπλων και προσωπικών δεδομένων. Στο στόχαστρο βρίσκεται επίσης και ένας 73χρονος για τον οποίο έχει σχηματιστεί δικογραφία και αναζητείται.

Ειδικότερα, αργά το βράδυ της Παρασκευής οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 67χρονο να οδηγεί αυτοκίνητο στην Καλλιθέα και σταμάτησαν για έλεγχο. Εκείνη την στιγμή βρήκαν καλά κρυμμένα ένα πυροβόλο όπλο, ένας γεμιστήρας με 13 φυσίγγια, καθώς και 11.075 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο 67χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Όπως προέκυψε από την έρευνα αφότου ο 67χρονος έφτασε στο τμήμα, εκείνος εργαζόταν σε κατάστημα στην περιοχή της Καλλιθέας το οποίο λειτουργούσε σαν «βιτρίνα» για ένα παράνομο καζίνο.

Το κατάστημα άρχισε να παρακολουθείται και έτσι συνελήφθη η 45χρονη, η οποία φαίνεται ότι έμπαινε σε αυτό με τη χρήση μάλιστα τηλεχειριστηρίου.

Στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος από τραπουλόχαρτα,

μάρκες,

μάρκες, 5 καταγραφικά μηχανήματα,

24 κάμερες παρακολούθησης,

2 συσκευές ενδοεπικοινωνίας,

8 τηλεχειριστήρια για πόρτες και

4 τηλεοράσεις.

Σημειώνεται μέσα στο κατάστημα υπήρχε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που αποτελούταν από καταγραφικό μηχάνημα και 24 κάμερες, οι οποίες κατέγραφαν τον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του καταστήματος για να μπορούν να δουν οι κατηγορούμενοι μην τυχόν πλησιάσει η αστυνομία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.