Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Καλύβια: Συνελήφθη από το ελληνικό FBI ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του «Έντικ»

Κατηγορείται για τουλάχιστον 3 δολοφονίες μελών της Greek Mafia, μεταξύ αυτών και του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο το 2024
Αστυνομικοί
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ /ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

Συνελήφθη σήμερα (23.12.2025) στα Καλύβια και από μέλη του ελληνικού FBI ένας από τους εκτελεστές του γνωστού «Έντικ».

Ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια κατά την μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ, φέρεται πως είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης με αρχηγό τον γνωστό «Έντικ» η οποία ευθύνεται για τις δολοφονίες 4 μελών της Greek Mafia.

Θεωρείται μάλιστα ως το «δεξί χέρι» του διαβόητου εγκληματία.

Στην κατοχή του 35χρονου βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, του αποδίδεται η εμπλοκή σε 3 ανθρωποκτονίες.

Για αυτά τα αδικήματα είχε καταδικαστεί ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξης και του είχε επιβληθεί ποινή 39.000 ευρώ. Δεν μπήκε ποτέ φυλακή γιατί μέχρι και σήμερα καταζητούνταν.

Μάλιστα εναντίον του ίδιου αλλά και άλλων μελών της εγκληματικής οργάνωσης αποδίδεται, μεταξύ άλλων, και η δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στις 14 Ιανουαρίου του 2024 στον Νέο Κόσμο. Σε βάρος του 35χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τη συγκεκριμένη ανθρωποκτονία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
249
178
147
109
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού στα Χανιά - «Περιμένουμε σήμερα να μάθουμε αν είναι ζωντανός», λέει ο πατέρας του
Η αστυνομία αναμένεται σήμερα να εξετάσει βίντεο από σούπερ μάρκετ που φέρεται να πέρασε ο γιατρός - Οι δηλώσεις του πατέρα του στο newsit.gr
γιατρός
Newsit logo
Newsit logo